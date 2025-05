De FIA heeft woensdag een aantal maatregelen aangekondigd met betrekking tot de straffen voor vloeken binnen de autosport. De regels worden iets versoepeld, maar de internationale autosportfederatie heeft tegelijkertijd een extra mogelijkheid voor de stewards ingebouwd. Zo kunnen zij gridstraffen uitdelen als zij zich beledigd voelen door teams of coureurs.

Nadat er de afgelopen tijd de nodige kritiek kwam op de straffen voor vloeken, gaf FIA-president Mohammed Ben Sulayem onlangs aan de regels opnieuw te willen herzien. Woensdag werd bekend dat de boetes voor vloeken binnen de autosport worden verlaagd en dat er voortaan onderscheid wordt gemaakt tussen 'gecontroleerde' en 'ongecontroleerde' omgevingen.

Een van die 'ongecontroleerde' omgevingen is de cockpit van de Formule 1-wagens. Toch moeten de coureurs goed op hun woorden letten wanneer het om de stewards gaat. Voelt een steward zich beledigd door een opmerking van een coureur, dan kan een gridstraf van drie plaatsen volgen bij de eerstvolgende Grand Prix, of een tijdstraf van vijf seconden als het incident zich tijdens een sprintrace voordoet. Beledigt een teamlid een official, dan krijgen beide coureurs een gridstraf van drie plaatsen.

Voorbeeldfunctie coureurs

Ronan Morgan, voorzitter van de rijderscommissie, verklaart: "Coureurs worden door jonge fans gezien als rolmodellen en terecht beschouwd als ambassadeurs van de autosport in bredere zin. Hoe zij zich gedragen, doet er echt toe. Maar het is ook belangrijk te erkennen dat er een verschil is tussen wat er gezegd wordt tijdens een race en tijdens een persconferentie. De wijzigingen van vandaag versterken de Internationale Sportcode van de FIA verder, door onze coureurs te ondersteunen en begrip te tonen voor de druk die zij ervaren in de hitte van de strijd."

