Hoewel de eerste paar races bij Ferrari nog niet van een leien dakje verlopen voor Lewis Hamilton, benadrukt F1-journalist Frédéric Ferret in de F1 Nation-podcast dat er geen problemen zijn tussen het Italiaanse team en de zevenvoudig wereldkampioen. In Miami wilde Hamilton wél een gesprekje met teambaas Frédéric Vasseur, maar dat ging over het gebruik van de banden.

In Miami bleek dat de relatie tussen Hamilton en race-engineer Riccardo Adami nog wat stroef verloopt – iets wat al sinds het begin van het seizoen merkbaar is. Het duo moet nog aan elkaar wennen, en in Miami draaide het vooral om het al dan niet geven van teamorders. Hamilton kwam na zijn pitstop achter zijn teamgenoot terecht, op een andere strategie. Het duurde bijna drie ronden voordat Charles Leclerc de Engelsman voorbij liet, en het bandenvoordeel was toen al verdwenen. Hamilton moest Leclerc daarna weer laten passeren en was vervolgens sarcastisch op de boordradio over Carlos Sainz, die achter hem reed. "Moet ik hem er ook voorbij laten?", klonk het over de boordradio.

Geen spanningen tussen Ferrari en Hamilton

Ferret bevestigt dat Vasseur na afloop van de race tegen Hamilton heeft gezegd dat hij vooral rustig moest blijven en “niet zo gevoelig moest doen”. Volgens de journalist was dat echter niet het eerste gesprek tussen de Fransman en de zevenvoudig kampioen. Hoewel er geruchten gaan over spanningen tussen team en coureur, benadrukt Ferret dat daar momenteel geen sprake van is. Het gesprekje dat Hamilton zondagochtend met zijn teambaas had, was namelijk van een heel andere aard. "Lewis kwam naar Fred toe terwijl wij koffie dronken en zei: ‘Ik wil met je praten over de banden.’ Het was om 9 uur ’s ochtends op racedag. Hij klaagde niet, hij probeerde te helpen. Er is absoluut geen probleem," legt Ferret uit.

Samenwerking Bono en Hamilton ook niet altijd feilloos

Over de felle boordradio's zegt Ferret vervolgens: "We hoorden Lewis ook streng praten tegen Bono toen er bij Mercedes iets misging. Voor journalisten is het makkelijk om te schrijven: ‘Grote problemen bij Ferrari.’ Maar het ligt complexer dan dat," aldus de Fransman.

