Brian Van Hinthum

Maandag 3 april 2023 16:51

Het avontuur van Nyck de Vries in de Formule 1 is vooralsnog geen doorslaand succes gebleken. De Nederlander wordt tot nu toe telkens verslagen door Yuki Tsunoda en dus is er werk aan de winkel voor de voormalig Formule E-kampioen. De mannen in het Race Café zijn dan ook kritisch op zijn voorlopige prestaties.

De Vries wist met een droomweekend in Monza in 2022 plotseling een stoeltje in de Formule 1 te bemachtigen bij het team van AlphaTauri en dus begon hij een paar weken terug in Bahrein aan zijn avontuur in de koningsklasse. Een groot succes is dat echter nog niet gebleken, want de Friese coureur heeft het moeilijk en moet voorlopig telkens zijn meerdere erkennen in Tsunoda. Ook in Melbourne reed de 28-jarige coureur weer steevast in de achterhoede, totdat hij aan het einde van de race getorpedeerd werd door Logan Sargeant.

Wakker worden

Opnieuw een pijnlijk en matig resultaat dus voor De Vries. Renger van der Zande ziet hoe zwaar zijn landgenoot het heeft. "Hij heeft gewoon niet zo'n hele mooie seizoenstart met zin Formule 1-carrière. Dit is de derde wedstrijd en het is nog steeds niet heel best. Geef die man de tijd", zegt hij. Robert Doornbos denkt dat dat laatste niet al te lang op gaat. "Maar zoveel tijd krijg je niet bij Red Bull. Het is 3-0 in kwalificaties en races. Helmut Marko wordt dan ook gewoon ongeduldig. Je moet gewoon wakker worden. Hoe vervelend het ook is, hij moet er echt voor gaan staan de komende races. Het is het enige wat telt."

Harde wereld

Doornbos vervolgt: "Kijk, hij wordt eraf gekegeld in de laatste ronde, maar hij ligt dan al heel de race laatste doordat hij zelf een niet zo handige actie uithaalt. Helmut Marko weet dat. De Formule 1 is keihard. Ik denk dat bij hem ook de droom van het zijn van een Formule 1-coureur [meespeelt]. Dan kom je aan en merk je dat de auto niet competitief is en je niet meedoet om de knikkers. Alsnog moet je je teammaat gewoon verslaan. Ook met een slechte auto moet je hard kunnen gaan