McLaren werd met Oscar Piastri en Lando Norris dominant eerste en tweede tijdens de F1 Grand Prix van Miami voor George Russell en Max Verstappen. Volgens Norris is het verschil tussen McLaren en Red Bull heel simpel: twee auto's voorin.

Volgens Norris is het lastig, zo stelt hij na de Grand Prix van Miami, om in te schatten of de auto van McLaren echt zoveel sneller is dan die van Red Bull. Volgens Norris is het verschil vooral dat McLaren met twee auto's voorin rijdt en Red Bull dankzij de nog zoekende Yuki Tsunoda niet. “Het is onmogelijk om te weten welke auto hij heeft in vergelijking met ons. Het voordeel dat wij hebben, zijn twee snelle coureurs en zij niet. Wij hebben een auto waarmee coureurs sneller kunnen rijden. Maar ja, onmogelijk om te weten, onmogelijk om echt het verschil te weten tussen de twee auto's.”

Piastri ziet Miami als 'uitzondering' op de regel

Piastri stelt dat de dominante eerste en tweede plaats in Miami een 'uitzondering' is op de regel en het daadwerkelijke gat een stuk kleiner is. “Het is duidelijk dat dit de uitzondering is op het tempo dat we dit jaar hebben gehad. Ja, we hebben altijd een sterke auto gehad, maar het tempo dat we vandaag vanaf de eerste ronde hadden, voelde alsof het onverwacht was, zelfs voor ons. Ik neem de prestaties zeker mee en we zullen proberen uit te zoeken hoe we dat elk weekend kunnen doen, maar er zijn zeker nog dingen om aan te werken, zowel persoonlijk als vanuit het oogpunt van het team.”

