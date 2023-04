Lars Leeftink

Frans Verschuur kan niet veel met het over en weer commentaar leveren van Max Verstappen en Lewis Hamilton na de Formule 1 Grand Prix van Australië. De Nederlander is van mening dat het 'gejank' bij een sportman hoort, alhoewel Verschuur wel denkt dat Verstappen geen risico nam in het duel met de Brit tijdens de eerste ronde.

Afgelopen weekend was het voor het eerst dit seizoen op de baan raak tussen Hamilton en Verstappen, die sinds het seizoen 2021 elkaar al vaak tegen zijn gekomen. Dit ging meestal gepaard met veel woorden tijdens en na de race. Ook in Australië was dit het geval. In eerste instantie kwamen ze elkaar onverwacht tegen toen Verstappen bij de start (vanaf P1) matig wegkwam en vervolgens George Russell langs zich zag gaan. Vervolgens kwam de Nederlander bij bocht drie Hamilton tegen, die zijn auto aan de binnenkant besloot neer te zetten. De Brit ging erlangs voor P2, maar volgens Verstappen was dit niet op een eerlijke manier gebeurd. Even later was Verstappen wederom op de boardradio te horen toen hij vond dat Hamilton een te groot gat liet tussen de safety car en de W14. Hamilton reed op dat moment aan de leiding. Met beide gevallen deed de FIA uiteindelijk niks, en Hamilton zelf was van mening dat hij niks fout had gedaan.

Inhaalactie Hamilton

Over de inhaalactie van Hamilton ten opzichte van Verstappen had Verschuur in een interview met GPFans geen slecht woord over. Hij vond de inhaalactie legaal en meer dan prima. "Ja, natuurlijk ging dat goed zo. Verstappen weet dat hij niet het risico moet nemen omdat zijn auto sneller is. Hij wacht totdat de auto op temperatuur is en alles klopt en dan rijdt hij erlangs, zwaait hij een keer en dan houdt het op. Hij hoeft die strijd niet aan te gaan, terwijl Hamilton dat moet." Waar kwam dan het geklaag van Verstappen over de boardradio vandaan? "Dat is toch een beetje een coureur eigen hoor. Dat moet hij (Verstappen) wel een beetje doen. 'He pushed me off', ja schei uit. Hij moet natuurlijk klagen, dat doen die coureurs allemaal. Het is een karaktertrekje. Allemaal een beetje lopen janken, anders denken ze dat ik helemaal een pussy ben. Nou is dat laatste in het opzicht van Verstappen zeker niet zo natuurlijk. Maar Hamilton klaagt net zo goed. Toen hij over de finish kwam, deed hij net alsof hij wereldkampioen was geworden. Dat is weer een andere komediant en dat hoort nou eenmaal bij hem."

Gat richting de safety car

Het gat dat Hamilton liet richting de safety car was volgens Verschuur ook geen groot probleem. Hij zag hier qua gedrag van beide coureurs overeenkomsten met de situatie bij de inhaalactie van Hamilton. "Het is natuurlijk allemaal een beetje zuigen en zenuwachtig maken. Dat doen ze in elke klasse. Beetje klagen over een ander. En als ze volgend jaar bij een ander merk rijden doen ze het ook gewoon weer. Dat is hetzelfde als bij het voetbal: als je in elkaar geschopt wordt gelijk om een gele kaart vragen en als ze zelf een schop uitdelen de onschuld zelf lijken. Het hoort een beetje bij de sport en bij de sportman zelf."