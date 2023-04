Lars Leeftink

Lewis Hamilton kwam tijdens de Grand Prix van Australië in een gevecht met Max Verstappen terecht, die matig begon aan de race. De Brit haalde de Nederlander volgens Verstappen niet op een legale manier in voor P2 in de race achter George Russell. Hamilton is het hier niet mee eens.

Hamilton is het in de persconferentie na de race in Australië niet eens met de tweevoudig wereldkampioen en is van mening dat er niks mis is met zijn inhaalactie. "Ik dacht dat het (gevecht) behoorlijk goed was. Ik bedoel, hij remde vroeg en ik remde laat. Ik zat volledig aan de binnenkant en ik denk dat we allebei ruimte voor elkaar lieten." Volgens Verstappen werd hij door Hamilton van de baan geduwd. "Ik heb hem niet van de baan geduwd en hij is stuurde niet op mij in. Dus we raakten elkaar niet aan en dat is racen", aldus Hamilton.

Gevecht met Alonso

Na de chaos van de eerste safety car en rode vlag lag Hamilton ineens op P1 door het wegvallen van teamgenoot George Russell, die vlak voor de safety car al naar de pits was gegaan. Vervolgens kwam hij, niet voor het eerst in 2023, gedurende de race in gevecht met Alonso voor P2. Dit was nadat Verstappen op een gegeven moment langs de Brit ging voor P1 en wegreed. “Ik denk dat Fernando vanmiddag iets sneller was. Ik bedoel, hij zat in mijn ‘tow’, dus ik denk dat we waarschijnlijk iets sneller waren op het rechte stuk en hij was weer sneller door alle bochten. Dus ik denk dat we zeker nog wat snelheid moeten vinden op dat gebied. Het was absoluut niet eenvoudig om hem achter me te houden en buiten DRS-afstand te houden.”

Voorlopig staat Hamilton vierde in het wereldkampioenschap met 38 punten en is zijn start een stuk beter dan vorig jaar. De afgelopen twee races waren positief voor de Brit, die momenteel in gevecht is met Alonso voor P3 in het kampioenschap. Hamilton zal als ultiem doel hebben zijn achtste kampioenschap te winnen, maar het gat met Verstappen is al 31 punten. Dit zal waarschijnlijk in 2024 pas weer een realistisch doel worden, als de Brit dan nog in de Formule 1 actief is. Voor nu heeft Hamilton nog tot eind 2023 contract bij Mercedes.