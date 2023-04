Lars Leeftink

Zondag 2 april 2023

Er zijn beelden opgedoken van de crash van Logan Sargeant en Nyck de Vries tijdens de chaotische Grand Prix van Australië in Melbourne. De Amerikaan kreeg geen straf voor de crash, maar op de onboard-beelden van Sargeant is redelijk duidelijk zichtbaar dat dit toch vrij opvallend is.

De derde race van het Formule 1-seizoen 2023 was een klassieker. Drie rode vlaggen, twee herstarts en meerdere safety cars. Uiteindelijk was het, na flink wat uitvalbeurten, Max Verstappen die de race won voor Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Onder meer Haas vocht de uitslag nog aan, maar dit was zonder resultaat. Veel teams en coureurs veroverde belangrijke punten omdat er veel andere coureurs waren uitgevallen. Al met al was er na afloop veel te bespreken, maar het ging niet veel over het incident tussen Sargeant en De Vries.

Beelden

Op Twitter zijn nu beelden opgedoken van de crash van Sargeant en De Vries, en daaruit blijkt duidelijk dat de Amerikaan veel te laat remt en de achterkant van de AT04 van De Vries raakt. Daardoor was de race voor beide coureurs voorbij. Het incident vond plaats tijdens de laatste herstart van de race, die in totaal drie rode vlaggen kende. Bij deze herstart kwamen ook Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lance Stroll, Pierre Gasly en Esteban Ocon met elkaar in contact. Het zorgde voor de derde rode vlag van de race, waarna de Grand Prix achter de safety car werd afgemaakt.

Straffen

Het incident tussen Sargeant en De Vries is door de FIA niet onderzocht, iets wat bij de andere incidenten wel het geval was. Sainz kreeg vijf seconden straf voor de crash met Alonso en zakte van P3 naar P12, terwijl Gasly niet bestraft werd voor zijn crash met teamgenoot Ocon nadat hij zich in de eerste bocht had verremd. Ook Sargeant verremde zich dus en schakelde naast zichzelf ook De Vries uit, maar kreeg hier geen straf voor van de FIA.