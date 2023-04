Lars Leeftink

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, is van mening dat de FIA tijdens de Grand Prix van Australië, die door meerdere safety cars en rode vlaggen werd verstoord, het randje heeft opgezocht qua beslissingen. Er werden gevaarlijke situaties gecreëerd in Melbourne.

Het merendeel van deze beslissingen waren in het voordeel van Verstappen en Red Bull. Bij de eerste rode vlag had Verstappen het voordeel dat hij nog niet naar binnen was gegaan om te stoppen, terwijl George Russell dat wel had gedaan. Daardoor ging hij naar P2. Vervolgens had hij wel weer een matige start bij de herstart en moest hij Lewis Hamilton voor zich laten. Verstappen ging later echter langs de Brit voor P1 en zou deze positie niet meer weggeven. Bij de tweede rode vlag aan het einde van de race zou er vrij snel daarna weer chaos ontstaan dankzij onder meer een botsing tussen teamgenoten Pierre Gasly en Esteban Ocon, waardoor Mercedes geen laatste poging kon doen met Hamilton om de aanval echt te kunnen openen. De race zou uiteindelijk achter de safety car afgerond worden na een derde rode vlag.

Marko kritisch

Marko was tegenover ServusTV kritisch op de tweede rode vlag, die werd veroorzaakt door Kevin Magnussen. Ondanks dat de Deen zijn auto ergens veilig geparkeerd had, besloot de FIA een rode vlag te gebruiken om de troep en de band op de baan op te ruimen. Ook is hij kritisch op de snelheid van de safety car voorafgaand aan de laatste herstart. “De safety car reed heel traag. Daardoor koelden de banden af. Iedereen had ook nog verschillende bandencompounds. Sommigen hadden een nieuwe set softs, sommigen gebruikte, sommigen hadden helemaal niks meer over. Ik denk dat dat ook deel van de aanleiding was voor al die botsingen.”

Pérez naar P5

Sergio Pérez moest vanaf P20 komen en zou tussen alle chaos door uiteindelijk terechtkomen op P5 en de snelste ronde noteren. Daarmee limiteerde hij de schade ten opzichte van Verstappen, ondanks dat de achterstand wel is opgelopen. Marko is tevreden over de Mexicaan na een zware zaterdag. "Het was erg spannend omdat twee van onze starts niet helemaal optimaal waren. Bij de derde, beslissende start lukte het godzijdank wel. Toen we eenmaal voorop lagen, was het soeverein. Ook Sergio Pérez haalde het maximale eruit. We hadden een zevende of zesde plaats verwacht. Het optimale resultaat, P5."