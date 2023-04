Jeen Grievink

Zondag 2 april 2023 13:55 - Laatste update: 14:00

Nico Hülkenberg zorgde voor de nodige vraagtekens toen hij aan het einde van de Grand Prix van Australië zijn bolide stilzette. Er werd gedacht dat de Duitser dit deed omdat hij anders onvoldoende brandstof over had om een sample in te kunnen leveren bij de FIA, maar dat lijkt niet te kloppen. Hülkenberg kampte met een motorprobleem, zo meldt F1-journalist Silja Rulle.

Het was een opmerkelijk beeld aan het einde van de race op Albert Park: Hülkenberg die zijn auto langs de kant stilzette nadat het hele veld een rustige ronde achter de safety car had gereden. De coureur uit Emmerich werd gewoon als zevende afgevlagd, maar waarom zette hij direct daarna zijn bolide stil? Er werd gedacht dat hij dit deed omdat hij anders mogelijk onvoldoende brandstof over had in zijn tank om een sample in te kunnen leveren bij de FIA, iets dat de teams verplicht zijn. Het lijkt er nu echter op dat dit niet de reden is. Rulle meldt op haar Twitter-account dat de Haas-coureur te kampen had met een defect aan de motor.

Geen brandstof-, maar motorprobleem voor Hülkenberg

Rulle, Formule 1-journalist voor Bild, SportBild en WELT, schrijft op social media dat ze zich heeft laten vertellen dat Hülkenberg door een motorprobleem werd getroffen en daarom zijn auto stil moest zetten. Het had dus niets met de inhoud van zijn brandstoftank te maken. "Nico Hülkenberg had een motorprobleem nadat hij de lijn passeerde, zo is mij verteld. Dus het was niet brandstof-gerelateerd ofzo, waarover werd gespeculeerd", zo schrijft ze. Hülkenberg kreeg het probleem gelukkig pas toen hij al als zevende was afgevlagd. Een uitslag waar Haas overigens nog tegen in beroep is gegaan. Zij zijn van mening dat Hülkenberg hoger geklasseerd had moeten worden.