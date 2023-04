Jeen Grievink

Zondag 2 april 2023 11:32 - Laatste update: 12:02

Het Formule 1-team van Haas heeft bij de FIA officieel bezwaar gemaakt tegen de einduitslag van de Grand Prix van Australië. Dit blijkt uit een document van de internationale autosportbond, waarin vermeld staat dat een afgevaardigde van Haas zich op het kantoor van de stewards gaat melden om tekst en uitleg te geven.

Bij het team van Haas voelen ze zich bestolen in de absolute slotfase van de Australische Grand Prix. Bij de laatste herstart profiteerde Nico Hülkenberg van de chaos en schoof hij op naar de vierde positie. Er werd echter met de rode vlag gezwaaid en omdat er geen ruimte was om nóg een volledige herstart te doen, besloten de stewards terug te grijpen naar de opstelling van voor de laatste echte herstart. Onacceptabel, zo vindt men bij Haas, want door de tijdstraf van Carlos Sainz had Hülkenberg op het podium kunnen staan. De Amerikaanse formatie heeft zodoende officieel bezwaar gemaakt tegen de uitslag van de race. Een afgevaardigde van het team gaat nu in gesprek met stewards op het kantoor van de FIA.

FIA had handen vol aan slotfase race

De race op het Albert Park Street Circuit was een behoorlijke chaos, vol met spektakel, safety cars, rode vlaggen en herstarts. Met name aan het einde ontstond er verwarring. De stewards hadden hun handen vol en moesten regelmatig het reglementenboek erbij pakken. Uiteindelijk werd besloten de race achter de safety car te finishen in de opstelling die werd gehanteerd bij de herstart na de crash van Kevin Magnussen. Maar juist ná die herstart wist Hülkenberg nog enkele plekken te winnen. Haas vindt het onjuist dat dit gewoon even wordt genegeerd door de FIA.

Gebeurtenissen na herstart wel of niet relevant?

Het lijkt erop alsof de stewards met twee maten meten. Enerzijds doen ze alsof de gebeurtenissen ná de herstart niet hebben plaatsgevonden, omdat ze de uitslag baseren op de ronde daarvoor, terwijl ze anderzijds wel straffen uitdelen (bijvoorbeeld aan Sainz) voor diezelfde gebeurtenissen. Het lijkt enigszins krom en dat is ook hoe Haas erover denkt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.