Red Bull Racing ging afgelopen weekend tijdens de Sprint van de F1 Grand Prix van Miami wederom in de fout rondom een pitstop, iets wat Verstappen uiteindelijk een straf opleverde en waardoor hij geen punten scoorde in die Sprint.

In de podcast GPFans Raceteam gingen presentator Sebastian Kissing en analist van dienst Nicolás Quarles van Ufford in op de bizarre situatie tijdens de Sprint in Miami, waarbij Antonelli zijn pitstop niet kon maken en een rondje later weer naar binnen moest komen omdat Verstappen op een slecht moment naar buiten werd gestuurd na zijn pitstop en zo tegen Antonelli aan bleek te rijden. "Het was heel bizar, want het is zo eigenlijk een soort van drive through penalty voor Antonelli. Het was wederom een operationele fout van Red Bull, iets wat nu wel een patroon begint te worden. Normaal gesproken zijn ze daar de afgelopen seizoenen, waaronder in 2021 tegen Lewis Hamilton, altijd het beste team in geweest. De snelste pitstops, altijd een goede strategie, betrouwbare auto. Dit jaar laten ze echt veel steken vallen."

Artikel gaat verder onder video

'Verstappen-fans moeten zich zorgen maken'

Het is volgens Nicolás duidelijk dat de fans van Verstappen zich al zorgen maken of moeten gaan maken over 2025 en de richting waarin het team aan het gaan is. "Het begint Verstappen-fans nu wel echt zorgen te baten, want wederom zoiets simpels net zoals die pitstops in Suzuka (Japan). Het stapelt zich wel op, terwijl we het op dit gebied normaal gesproken hebben over teams als Ferrari waarbij dit vaak fout blijkt te gaan. Het begint nu wel echt te vaak te gebeuren bij Red Bull. Het is heel kinderlijk."

Seizoen Verstappen

Voor Verstappen zelf verloopt het seizoen prima. De Nederlander kan tegen zichzelf zeggen dat hij het maximale uit de RB21 aan het halen is en zichzelf in een lastige periode waarin McLaren de snellere auto heeft levend weet te houden in het kampioenschap. De upgrades van Red Bull, te beginnen in Imola volgende