Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko is niet meer 'bang' dat Max Verstappen het team zal verlaten. Hij is ervan overtuigd dat de Nederlander bij het team blijft, ondanks zijn eerdere zorgen die hij uitsprak over een eventueel vertrek.

Eerder gaf de Oostenrijkse adviseur aan in een interview met Auto, Motor und Sport dat Verstappen meerdere ontsnappingsclausules in het contract had staan, wat de kans op een eventueel vertrek groter zou maken: "Het is geen geheim dat er in het contract van Max prestatieclausules staan. Max wil winnen en het gevoel hebben dat we daar het maximale voor doen. Dat is voor ons een uitdaging. Als hij het gevoel heeft dat er niet alles aan gedaan wordt om de optimale auto te bouwen, dan bestaat het gevaar dat hij ergens anders gaat kijken. Het is voor ons belangrijk om aan hem te laten zien dat we een auto kunnen bouwen waarmee gewonnen kan worden."

Helmut Marko is 180-graden gedraaid

Waar de speculaties alle kanten opvlogen, is Helmut Marko allerminst onrustig over een eventueel vertrek van Verstappen. Waar hij eerder bang was voor een vroegtijdig vertrek van de Nederlander, ziet hij nu weer licht aan het einde van de tunnel: “Dat klopt, maar die [Marko's zorgen, red.] zijn inmiddels al verminderd. Max is loyaal en heeft zich ook publiekelijk aan Red Bull verbonden. Dat past bij zoals ik hem nu zie. Hij is volledig gefocust op zijn werk hier. Daarom denk ik niet dat hij überhaupt aan een overstap denkt. Integendeel. Ik ben ervan overtuigd dat Max in 2026 ook nog voor Red Bull zal racen", zo vertelde hij aan het Duitse Bild.

Positief over langer verblijf Max Verstappen

Maar hoe komt het dat Marko nu zo positief is over een langer verblijf van de viervoudig wereldkampioen? “We hebben het voor het seizoen gehad over de verwachtingen voor 2025. Iedereen, inclusief Max, was het erover eens dat het verdedigen van de titel natuurlijk het doel is, maar niemand neemt het voor lief dat dat zomaar gaat lukken. We gaan er alles aan doen, maar het mag niet als vanzelfsprekend worden gezien dat we altijd winnen. We moeten het maximale aantal punten scoren.”

Deal met Aston Martin?

De eerdere geruchten lijkt Marko dus niet zoveel aan te trekken. Zo zou Lawrence Stroll bereid zijn om tot wel €264 miljoen over drie jaar uit te geven om de Nederlander naar Aston Martin te krijgen, maar de adviseur is erg duidelijk over de huidige situatie van Verstappen: “Ik heb dat ook gelezen, maar ik denk niet dat dat voor Max een grote rol speelt”, geeft hij aan. “Enerzijds verdient hij bij ons niet eens zoveel, en anderzijds wil hij gewoon winnen. Daarom moeten wij hem de snelste auto geven. Daar werken we aan. Binnenkort komen er upgrades voor de auto.”

