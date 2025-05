Yuki Tsunoda heeft zich na de F1 Grand Prix van Miami uitgesproken over zijn prestaties in vergelijking met die van Max Verstappen. In gesprek met Viaplay stelt de Japanner dat zijn rondetijden niet veel langzamer zijn dan die van zijn teamgenoot, ondanks dat hij nog moet wennen aan de auto.

Tsunoda vervangt inmiddels al vier weekenden lang Liam Lawson bij Red Bull Racing, nadat de Nieuw-Zeelander niet aan de verwachtingen voldeed. Afgelopen weekend was het een lastig en vrij onopvallend weekend voor de jonge coureur, die wel in allebei de races punten scoorde voor het team uit Milton Keynes. De omstandigheden waren allesbehalve ideaal, want de regen maakte de Sprint lastig en in de Grand Prix zelf had hij het zwaar om zijn plek te verdedigen. Toch ziet Tsunoda in de data dat het snelheidsverschil met de Nederlander niet zo groot is als mensen denken.

Tsunoda over Verstappen

"Als je ook naar de snelheid van Max kijkt, begon hij als eerste aan de race, maar hij eindigde als vierde", aldus Tsunoda. "Het scheelt niet zo heel veel qua snelheid [vergeleken met Verstappen]. Als ik de laatste ronde bekijk, reden we ongeveer dezelfde rondetijd", ziet Tsunoda. De Limburger eindigde uiteindelijk 35 seconden voor Tsunoda, maar de Japanner wijst erop dat het per ronde maar zes tienden scheelde. Dit terwijl Verstappen in het begin van de race veel tijd verloor door te verdedigen tegen de McLarens. In de kwalificatie zat er zeven tienden tussen de twee coureurs, dus Tsunoda heeft nog wel degelijk wat te winnen. De RB21, de auto waar Tsunoda in rijdt, staat bekend om een smal werkvenster waardoor het lastig is om consistent te zijn.

Tsunoda over eigen prestaties

Toch is Tsunoda optimistisch. "Ik weet zeker dat Max al op de limiet zit van wat de auto kan doen, maar ik zit pas in mijn vierde race. Ik weet zeker dat ik nog ruimte heb om verder te verbeteren, dus ik blijf me gewoon daarop focussen", aldus de Japanner. Met de upgrades die het team in Imola hoopt te brengen, wil Red Bull de prestaties nog verder verbeteren. De Japanner herkent zijn rol hierin, vooral als het gaat om goede feedback geven over hoe de auto aanvoelt en hoe hij wil dat de auto aanvoelt. Tsunoda is nog bezig met het bouwen van dat vertrouwen in de RB21, die heel anders is dan de auto waar hij aan gewend is geraakt.