Dit is de stand bij de constructeurs na de Grand Prix van Miami

Voor McLaren was het afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Miami een geslaagd weekend waarin het uitliep op Mercedes. Red Bull zag op haar beurt weer Mercedes uitlopen, terwijl drie teams helemaal geen punten scoorden afgelopen weekend.

Piastri en Norris moesten er aan het begin van de race wel voor vechten om langs Max Verstappen te komen, maar dit lukte uiteindelijk wel. Daarna zat het voor McLaren ook nog mee, want het team kon elf seconden winnen door een pitstop te maken tijdens de VSC. Verstappen was vlak daarvoor al de pitstraat in geweest voor een pitstop en verloor daarmee veel tijd. Uiteindelijk leek Verstappen nog naar P3 te rijden en kwam hij op 1.4 seconden van Russell, maar daarna waren zijn banden op en liep de Brit weer wat uit.

McLaren sloeg in Bahrein en Saoedi-Arabië al een flinke slag en deed dit in Miami weer. Met 58 punten dit weekend is McLaren 28 punten of meer uitgelopen op de rest van het veld. Mercedes staat tweede voor Red Bull, dat de Silver Arrows veertien punten uit ziet lopen dit weekend. Ferrari scoorde vier punten meer dan Williams dit weekend en loopt verder uit op P4, terwijl van de grote middenmoot alleen Aston Martin en Alpine punten scoorden dit weekend.

# Team Punten 1 McLaren 246 2 Mercedes 141 3 Red Bull Racing 105 4 Ferrari 94 5 Williams 37 6 Haas 20 7 Aston Martin 14 8 Racing Bulls 8 9 Alpine 7 10 Sauber 6

