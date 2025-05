De F1 Grand Prix van Miami was er eentje waarin McLaren eigenlijk voor het eerst dit seizoen met twee auto's echt achter de horizon verdween nadat zowel Oscar Piastri als Lando Norris duels hadden uitgevochten met Max Verstappen. De statistieken over de race pace brachten na het raceweekend nog minder nieuws voor Verstappen en Red Bull Racing. Het wordt er ten opzichte van McLaren namelijk niet beter op.

Oscar Piastri en Lando Norris (0.09 seconden gemiddeld per rondje langzamer dan zijn teamgenoot) waren namelijk gemiddeld per rondje tijdens de race in Miami 0.64 seconden sneller dan Verstappen en 0.68 seconden sneller dan George Russell. Ze werden daarnaast ook nog geholpen door het feit dat ze onder de VSC konden stoppen en Verstappen vlak daarvoor al was gestopt, wat hun elf seconden tijdwinst opleverde. Daardoor was het gat naar Verstappen uiteindelijk enorm. Russell werd uiteindelijk door een beter getimede pitstop derde voor Verstappen, die het aan het einde van de race nog wel probeerde. De 0.64 seconden achterstand is het grootste gat dit seizoen voor Verstappen en Red Bull qua race pace. Alex Albon bleef Andrea Kimi Antonelli en Carlos Sainz qua race pace voor om de top vijf af te maken.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari matig weekend

Ondanks dat Lewis Hamilton tijdens de Sprint nog derde werd, was het verder een matig weekend voor Ferrari. Meer dan een zevende en achtste plaats zat er niet in en Antonelli kon ondanks dat zowel Hamilton (mediums) als Leclerc (hards) van Ferrari de kans kregen om het gat dicht te rijden, het duo van Ferrari voor blijven. Qua race pas was zowel Mercedes als Williams sneller. De rest van de grid achter Leclerc en Hamilton: Yuki Tsunoda, Isack Hadjar, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly, Fernando Alonso en Lance Stroll. Ook voor Aston Martin dus een dramatisch weekend.

RACE PACE #F1



Mclaren's dominance was extreme: the SLOWER driver (NOR) was still over half a second quicker than any other! (VER)



Congrats, Williams: super-close to Mercedes and ahead of Ferrari 👏



1)🟠McL

2)🔵RBR +0.64s/lap

3)🟢Merc +0.68

4)🔵Williams +0.71

5)🔴Ferrari +0.88… pic.twitter.com/8CPfY0fdFc — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) May 4, 2025

