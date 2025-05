De weersomstandigheden in Miami nemen momenteel extreme vormen aan. Het komt op moment van schrijven met bakken uit de lucht boven het circuit, en lokaal wordt er zelfs gewaarschuwd voor extreme omstandigheden.

Wie aan Miami denkt, zal denken aan zon, strand en zomerse blousjes. Maar dat het ook anders kan in The Sunset State, blijkt dit weekend. Op zaterdag ging de sprintrace in Formule 1 al gebukt onder zware regenval, waardoor de start uiteindelijk werd uitgesteld. Maar ook vandaag speelt het weer een grote rol. De Grand Prix van Miami gaat om 22:00 uur Nederlandse tijd van start, maar het weerbericht wordt er de komende uren niet beter op.

Grote kans op veel neerslag en extreem onweer

De kans op neerslag om 16:00 uur lokale tijd - de start van de race - ligt tussen de 60 en 80 procent. De National Weather Service in Miami waarschuwt zelfs voor extreme onweersbuien en adviseert mensen om binnen te blijven. Momenteel wachten de coureurs in de F1 Academy op de start van hun race, maar deze sessie ligt stil met een rode vlag vanwege de grote hoeveelheid water op de baan.

Slecht zicht

Ook als de regenval in de komende uren weg blijkt te trekken, kunnen er kopzorgen zijn voor de teams. Tijdens de sprintrace hebben we kunnen zien dat het water op de baan in Miami moeilijk weg kan, waardoor het massaal door de auto's omhoog wordt geblazen, om vervolgens terug op de baan te vallen. Het zicht voor de rijders is hierdoor extreem slecht.

The conditions out there are worsening. Drivers talking of poor visibility and zero grip. #F1Academy #MiamiGP pic.twitter.com/jOYp8Kge0b — F1 Academy (@f1academy) May 4, 2025

