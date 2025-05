Christian Horner heeft in een recent interview met de BBC toch een enigszins opmerkelijke uitspraak gedaan over Max Verstappen. Volgens de Brit is de Nederlander de beste coureur die het team ooit heeft gehad. De lof komt na jaren van indrukwekkende prestaties en meerdere wereldtitels binnen het Red Bull-team.

Horner, die inmiddels alweer zo'n twee decennia aan het roer staat bij Red Bull, heeft in die tijd veertien coureurs onder zijn hoede gehad. Daaronder natuurlijk ook Sebastian Vettel, die net als Verstappen vier wereldtitels wist te pakken. Toch ziet Horner in Verstappen een coureur die zelfs nog een stap verder gaat dan zijn viervoudige wereldkampioen. “We hebben het geluk gehad om hier enkele zeer getalenteerde coureurs te hebben, waaronder natuurlijk een viervoudig wereldkampioen in Sebastian Vettel,” vertelde Horner aan de BBC. “Maar ik denk dat Max zelfs nog een stap verder gaat dan dat.”

De teambaas is er dus van overtuigd dat Verstappen op dit moment de beste coureur op de grid is, al vindt hij het lastig om hem te vergelijken met legendes uit andere generaties. “Hij is zeker de grootste die momenteel op de grid staat,” zei Horner. “Hoe je generaties vergelijkt is altijd een discussiepunt geweest, maar hij moet nu in dezelfde categorie worden besproken als enkele van de allergrootsten in de sport.” Verstappen liet zijn talent nog maar eens zien met zijn indrukwekkende kwalificatieronde in Suzuka, waar hij met minimale marge de pole position wist te pakken.

Tegenwoordig wijst Horner ook op de uitdagingen die nog voor Verstappen liggen. Ondanks zijn contract tot 2028 zijn er steeds meer geluiden over een mogelijke overstap naar een ander team, zeker nu Red Bull het de laatste tijd een stuk minder doet. Horner weet dat het aan zijn team is om Verstappen de juiste middelen te geven om records te breken. “Hij doet het met zo’n precisie en timing", zei Horner. “Het is een genot om te zien hoe hij elke gram prestatie uit de auto haalt.” De toekomst van Verstappen bij Red Bull ligt dus niet alleen in zijn handen, maar ook in die van het team zelf.