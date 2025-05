De geruchten over een contract tussen Sergio Pérez en Cadillac blijken onjuist te zijn. Ondanks dat er speculaties waren dat de Mexicaanse coureur al een contract had getekend bij het nieuwe Formule 1-team, is dat helemaal niet het geval, zo wordt er inmiddels in de media gemeld.

Cadillac, dat volgend jaar zijn debuut in de Formule 1 maakt, heeft volgens RaceFans nog geen enkele coureur weten te strikken voor het aankomende seizoen. Het team gaat vanaf 2026 deelnemen aan de Formule 1 en onthult op 3 mei de kleuren van de wagen tijdens een speciaal evenement in Miami Beach. De geruchtenstroom kwam op gang voorafgaand aan het Miami Grand Prix-weekend. Het zou gaan om een contract dat de voormalig Red Bull-coureur al maanden geleden zou hebben getekend. De Mexicaan, die zijn zitje bij Red Bull aan het einde van vorig jaar verloor, zou een logische kandidaat zijn voor het Amerikaanse team. Pérez beschikt over de nodige ervaring en successen in de sport, met zes overwinningen op zijn naam, en bovendien is zijn naam al maanden in verband gebracht met het team.

Artikel gaat verder onder video

Meerdere kandidaten

Toch is er nog geen officiële aankondiging gedaan over de zesvoudig Grand Prix-winnaar bij het team van Cadillac, dat op dit moment nog helemaal geen coureurs heeft voor volgend jaar. Graeme Lowden, de teambaas van het team, liet eerder al weten dat er nog meerdere kandidaten zijn. "We zullen zeker op basis van verdienste selecteren. De Formule 1 is geen speeltuin", zo liet hij onder meer weten. Dat lijkt erop te wijzen dat de selectieprocedure nog in volle gang is. Het team wil in ieder geval één Amerikaan in de line-up hebben, waarbij de naam van IndyCar-coureur Colton Herta al meerdere keren gevallen is.

22 wagens

Met de komst van Cadillac als nieuw team op de Formule 1-grid, stijgt het aantal wagens naar 22. Voor het aankomende seizoen zullen ze gebruikmaken van Ferrari-klantmotoren, met het oog op het zelf gaan bouwen van een motor in 2029. Het is nog de vraag wie er uiteindelijk in de stoeltjes bij het nieuwe team gaan zitten, maar voorlopig is er volgens het doorgaans goed ingevoerde medium dus nog geen sprake van een definitieve deal met de Mexicaanse coureur.