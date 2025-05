Nico Hülkenberg is toch wel blij dat hij vanaf vandaag - hoogstwaarschijnlijk - niet meer de enige vader op de startgrid is. De Duitser hoopt voor Max Verstappen dat het nieuwe gezinslid een goede slaper is en verwacht dat de viervoudig wereldkampioen vooral lekker zal gaan genieten.

Het nieuws dat Verstappen vader is geworden, heeft inmiddels ook de Formule 1-paddock in Miami bereikt. Hoewel het nog niet officieel is bevestigd, lijkt dat slechts een kwestie van tijd. Hülkenberg was dit jaar de enige vader op de grid, sinds Sergio Pérez en Kevin Magnussen niet meer actief zijn in de sport. Tijdens de persconferentie in Miami reageert 'The Hulk' op het nieuws.

Vaders in F1 langzamer? "Beoordeel dat zelf maar"

"Het grappige is dat ik eigenlijk de enige overgebleven vader was, nadat 'Checo' en K-Mag vorig jaar zijn vertrokken. Dus hij [Verstappen, red.] komt nu ook bij het clubje. Ik hoop echt dat het een goede slaper is," grapt de Duitser. Toch verwacht hij vooral dat Verstappen zal genieten. "Ik denk dat er veel voor hem te ontdekken valt, want er zijn heel veel mooie en leuke dingen als je een kind hebt. Ik denk dat hij ervan gaat genieten." Ook krijgt Hülkenberg de vraag of hij langzamer is geworden sinds hij vader is. "Beoordeel dat maar zelf. Kijk maar naar de data en wat er gebeurt. Ik denk eerlijk gezegd dat iedereen daar anders in is, maar ik kan alleen voor mezelf spreken: bij mij is dat niet het geval."

Daarnaast draait Hulkenberg het juist om. Het hebben van een gezinsleven voegt juist iets toe. "Ik vond het eigenlijk een voordeel, want het heeft me veel gebracht buiten de sport. Ik durf wel te zeggen dat het nuttig is geweest," aldus 'The Hulk'

