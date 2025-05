Volgens Kick Sauber-coureur Gabriel Bortoleto zal Max Verstappen echt geen snelheid verliezen nu hij, naar verluidt, vader is geworden. Het credo dat vaders binnen de Formule 1 zo’n twee tienden van een seconde langzamer worden, vindt de Braziliaan simpelweg onwaar.

Hoewel het nieuws officieel nog niet is bevestigd, weten enkele journalisten het zeker: Verstappen is donderdag voor het eerst vader geworden. Red Bull Racing heeft daarnaast een verklaring naar buiten gebracht over de afwezigheid van de viervoudig wereldkampioen tijdens de mediadag in Miami. "Alles is in orde en hij zal morgen naar de baan komen voor het raceweekend. We doen op dit moment geen verdere uitspraken, uit respect voor de privacy van Max en zijn familie," zo verklaarde het Oostenrijkse team.

Bortoleto geloof fabeltje niet

Bortoleto, een goede vriend van Verstappen, legt bij De Telegraaf uit dat hij niet gelooft dat Verstappen snelheid zal verliezen: "Ik weet zeker dat het vaderschap niets zal veranderen voor hem als coureur. Waarschijnlijk wordt hij alleen maar sneller. Zijn mentaliteit verandert niet, hij zal op dezelfde voet doorgaan." Daarmee sluit de rookie zich aan bij de woorden van Jos Verstappen, die vorig jaar al verklaarde dat het 'gelul' is dat coureurs langzamer worden zodra ze een extra familielid verwelkomen.

