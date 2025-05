Na een vrij raceweekend is het eindelijk weer tijd om te gaan racen. Dit keer zal er op het circuit van Miami gevochten worden voor de winst. Max Verstappen blikt alvast vooruit op het aankomende raceweekend.

De Grand Prix van Miami is relatief nieuw op het programma. Van de tot nu toe drie gereden races wist de Nederlander maar liefst twee keer te winnen: dit deed hij in 2022 én 2023. Vorig jaar wist Lando Norris te winnen. Wellicht was het jaar 2023 de mooiste overwinning voor Verstappen. Na een matige kwalificatiesessie waardoor hij moest starten vanaf P9, wist hij door een ijzersterke start tegen de verwachtingen in te winnen. Een weekendje vrij vond Verstappen overigens niet erg: “Het was fijn om een ​​weekendje vrij te zijn van racen, want we gaan een druk weekend in Miami tegemoet! Het sprintweekend hier is altijd behoorlijk hectisch.”

Artikel gaat verder onder video

Lastige raceomstandigheden voor Verstappen

Een gemakkelijk weekend zit er voor de Nederlander zeker weten niet in, zo is de coureur van Red Bull Racing op zijn hoede voor de hoge temperaturen in de Verenigde Staten, en dat in combinatie met een hoge luchtvochtigheid: “Het is een interessant circuit met zowel lage- als hogesnelheidsbochten en off-camber gedeelten. Het is hier altijd best warm en het is een van de fysiek meest zware circuits, dus we zullen zien hoe het gaat,” aldus de viervoudig wereldkampioen tegenover Verstappen.com.

Interessant weekend voor Red Bull Racing

Ook verwacht Verstappen geen saaie race: “Ik kijk ernaar uit om in Miami te racen, er is altijd spektakel en een geweldige sfeer met de fans. En hopelijk ontwijken we dit jaar de paaltjes!” Het belooft een zéér interessant weekend te worden waarbij Verstappen de punten hard nodig zal hebben. Momenteel moet hij het doen met een derde plek in het coureurskampioenschap met 87 punten. Daarboven staan beide coureurs van McLaren: Norris met 89 punten en aan kop staat Oscar Piastri met 99 punten.

Gerelateerd