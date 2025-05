Team Redline bestaat 25 jaar en één van de belangrijke pionnen de afgelopen jaren is natuurlijk Max Verstappen. Atze Kerkhof, voorman bij het simraceteam, is vol lof over de Nederlandse coureur. Ook Verstappen zelf is aan het woord over zijn tijd bij het team.

Verstappen is - zoals bekend - een behoorlijke liefhebber van het gamen en simracen, iets waar hij eerder al over sprak. "Gamen is voor mij ook een hobby. Ik rijd natuurlijk al veel Formule 1, maar het is ook een manier om te ontspannen en dat ik even nergens anders aan hoef te denken. Ik hou in het algemeen van gamen." Naast de livestreams voor de lol, doet Verstappen ook regelmatig mee aan grote race-evenementen voor Team Redline. De Nederlander speelt als ambassadeur een belangrijke rol bij het online raceteam.

Kerkhof over Verstappen

Kerkhof vertelt tegenover Verstappen.com over de Red Bull-coureur: "Max heeft altijd een hele duidelijke eigen visie en ideeën en dat is fijn, omdat hij weet wat er nodig is om goed te presteren. In simracing heb je ook rijders die niet per se weten wat echt presteren of echte topsport inhoudt. Max weet hoe hard je ervoor moet werken en heeft er altijd ontzettend hard voor gewerkt. Als hij de tijd heeft, werkt hij binnen Team Redline het hardst van iedereen. Hij is een geweldig rolmodel. Max is ook nog het snelst van allemaal als hij er echt voor kan gaan zitten. Dat geeft een hele fijne voorbeeldfunctie binnen het team. Max is altijd heel duidelijk, heel rechttoe rechtaan. Zoals je hem in tv-interviews ziet, zo is hij in het dagelijks leven ook. Dat werkt gewoon goed.”

Verstappen aan het woord

Verstappen deelt vervolgens één van zijn leukste herinneringen bij het team: "Een van m’n beste herinneringen was toen ik eind 2014, begin 2015 bij het team kwam en iedereen in het team leerde kennen. Ik heb een paar echt gave trainingssessies gereden, die zelfs de aandacht trokken in de echte wereld. Het team is constant blijven groeien en zich blijven ontwikkelen. Het is nog professioneler geworden en is nu een opstap naar de echte racewereld. Team Redline wordt serieus genomen door grote organisaties en partijen. Bovendien heeft het team ontzettend goed gepresteerd al die jaren. Het is veruit het meest succesvolle esports-racingteam dat bestaat.”

