Alan Jones heeft zijn twijfels uitgesproken over de mentale weerbaarheid van Lando Norris in de strijd om de wereldtitel. In zijn column bij The Back Page laat de voormalig wereldkampioen weten zich zorgen te maken over de Brit, die volgens de Australiër niet sterk genoeg is om de druk van een titelstrijd aan te kunnen.

Het huidige seizoen in de Formule 1 wordt gedomineerd door Lando Norris en zijn teammaat Oscar Piastri, als het gaat om de strijd om het wereldkampioenschap. Piastri - die inmiddels drie Grands Prix op zijn naam heeft staan - heeft de leiding in het wereldkampioenschap afgelopen weekeinde overgenomen van de Brit. Alan Jones prijst de volwassenheid en vastberadenheid van de Australische coureur, twee eigenschappen die volgens de voormalig wereldkampioen essentieel zijn om het te maken in de Formule 1.

Mentale weerbaarheid Lando Norris

Jones is duidelijk in zijn oordeel over de McLaren-coureur: "Aan het einde van de dag is zijn teamgenoot zwak. Zijn ploegmaat is vrij snel, daar bestaat geen twijfel over, maar mentaal vind ik hem een zwak persoon." Met name over de mentale weerbaarheid van Norris heeft de Australiër zijn twijfels. De Brit zelf heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij erg kritisch is op zichzelf. Norris heeft eerder aangegeven dat hij af en toe moeite heeft met de mentale druk die komt kijken bij zijn bestaan als Formule 1-coureur, en heeft zelfs hulp gezocht bij een psycholoog om hier mee om te kunnen gaan.

Zelfkritiek als kracht

De kritiek lijkt de jonge Brit echter niet te raken: "Het zorgt ervoor dat ik aan mezelf blijf werken", legt Norris uit. Hij probeert zijn mentale uitdagingen om te zetten in iets positiefs, en heeft vertrouwen in zijn eigen kunnen om ieder weekeinde goed te presteren.

Piastri favoriet voor wereldtitel

De strijd tussen de McLaren-coureurs belooft hoe dan ook nog spannend te worden, maar volgens Jones heeft de Australiër de beste papieren om er met de wereldtitel vandoor te gaan: "Piastri kan dit jaar zonder twijfel de wereldtitel winnen. Hij komt bijna uit het niets en hij heeft alle eigenschappen die je nodig hebt om wereldkampioen te worden", aldus de Australische oud-coureur. Het belooft een boeiend seizoen te worden, waarin de mentale weerbaarheid van de coureurs ongetwijfeld een grote rol zal gaan spelen.

