Bernie Ecclestone, voormalig Formule 1-baas, heeft Andrea Kimi Antonelli gewaarschuwd. Ecclestone denkt dat Antonelli, die pas vijf races in de Formule 1 heeft gereden, zijn plek kwijt kan raken aan Max Verstappen als die beschikbaar zou komen.

De situatie rondom de jonge Mercedes-coureur en het team is gecompliceerd. Mercedes toonde vorig jaar al interesse in de Red Bull-coureur, maar koos uiteindelijk voor de jonge Italiaan. Ondanks zijn sterke prestaties blijven er geruchten rondzingen over Mercedes' interesse in de Nederlander. Ecclestone stelt dat Antonelli zijn plek kan verliezen als Verstappen naar Mercedes zou komen.

Druk op Antonelli

"Als Max naar Mercedes zou gaan, zou de jonge Antonelli, die tot nu toe briljant heeft gepresteerd, waarschijnlijk moeten vertrekken", zo stelt hij. Een interessante uitspraak die druk zet op de Italiaanse rookie, die ondanks zijn goede prestaties in de schaduw van dergelijke speculaties moet opereren. Antonelli staat momenteel zesde in de WK-stand met 38 punten en doet het tot nu toe meer dan uitstekend in de koningsklasse. Het is echter de vraag hoe Toto Wolff zou handelen als Verstappen haalbaar blijkt, want ook George Russell is zijn plek dan niet zeker.

Wolff is gelukkig

Ondertussen heeft de Mercedes-teambaas aangegeven dat hij tevreden is met zijn huidige coureurs. Hij benadrukt dat er geen gesprekken met de Nederlander zijn geweest en dat de focus ligt op de huidige line-up. "Ik zeg altijd dat ik niet buiten de deur flirt als ik gelukkig ben in de relatie — en op professioneel vlak; anders krijg ik echt problemen met Susie! Daar is geen twijfel over, privé!" vertelde Wolff eerder aan Sky. Toch blijft de dreiging van Verstappens mogelijke komst boven de jonge Italiaan hangen, ondanks Wolff zijn vertrouwen in de huidige coureurs.