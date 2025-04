Na een welverdiende week rust na de triple header is er komend weekend weer F1. De coureurs en teams gaan voor het eerst dit seizoen richting de Verenigde Staten voor de Grand Prix van Miami en het sprintweekend dat daarbij hoort. Wat voor weer mogen ze daar verwachten?

De afgelopen twee raceweekenden hebben de teams en coureurs te maken gehad met hoge temperaturen en veel zon. In Bahrein en Saoedi-Arabië is dit vrij normaal, maar mogen de coureurs in Miami weer verwachten dat de zon gaat domineren en de temperatuur behoorlijk hoog gaat zijn?

Weerbericht F1 Grand Prix van Miami

Daar lijkt het wel op. Het hele weekend lang gaat het 27 a 28 graden Celsius worden met een mix van bewolking en zon. Hoge temperaturen dus, maar er is zeker ook kans op regen. Op vrijdag is dit maar 1%, maar op zaterdag 38% kans en op zondag 3% kans. Vooral de zaterdag, de dag van de Sprint en de kwalificatie voor de Grand Prix, mag er dus regen verwacht worden.

