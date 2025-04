Dit zijn de bekendste bezittingen van Max Verstappen

Max Verstappen, Formule 1-held en multimiljonair, weet wel raad met zijn goedgevulde bankrekening. Van snelle auto’s tot dikke boten en zelfs een privéjet, niets is te gek. Tijd om eens te kijken wat er allemaal op zijn oprit en in de haven te vinden is. Hoe leuk is het dat je straks kiest voor een mooie rondvaart Amsterdam met je gezin en ineens Max Verstappen tegenkomt op zijn luxe jacht? Nu is die kans vrij klein, aangezien hij in Monaco woont, maar je weet het nooit.

Max vaart voortaan in stijl

Een auto is leuk, maar Max besloot dat het ook tijd was voor wat luxe op het water. Hij kocht de Mangusta Gransport 33, een jacht van maar liefst 33 meter lang. Toeval of niet, hetzelfde nummer waarmee hij volgend jaar misschien in een Ferrari op de grid verschijnt. Op dit varende paleis kan Max zich prima vermaken, want het heeft drie verdiepingen, ruimte voor negen slaapplaatsen en een infinity jacuzzi om lekker in te dobberen. Voor het luttele bedrag van 12 miljoen euro was dit pareltje van hem. Natuurlijk, voor Max gewoon een impulsaankoop. Net als Max, zien we dat ook veel Nederlanders het heerlijk vinden om te varen. Daarom is het leuk om met je gezin eens een canal tour Amsterdam te plannen, zodat je ook zelf de vrijheid van varen door de grachten kunt ervaren.

Van Schiphol hoeft hij niets meer te weten

Ook in de lucht gaat Max Verstappen voor comfort. Hij scoorde een Dassault Falcon 900 EX privéjet van niemand minder dan Richard Branson. Die had blijkbaar even wat cash nodig en Max greep zijn kans. Geen gedoe meer met inchecken, fans of vertragingen, gewoon rustig instappen en wegwezen. Zo’n jet kost natuurlijk flink wat miljoenen, maar als je al tonnen spaart op businessclass-tickets, dan heb je dat er zó uit. Grapje natuurlijk, maar je snapt het wel.

Een garage om jaloers op te worden

De garage van Max is er eentje waar menig autoliefhebber van zou gaan kwijlen. Zo kreeg hij ooit een Aston Martin DB11 AMR cadeau, compleet met een dikke V12 en 630 pk. Niet verkeerd om gratis te krijgen, toch? Ook Honda verraste hem met een NSX, een snelle hybride die makkelijk de 300 kilometer per uur aantikt. Voor de Ferrari Monza SP2 moest hij wel zelf de knip trekken. Met een prijs van zo’n 1,6 miljoen euro en slechts 499 exemplaren wereldwijd, is het een echt hebbeding voor verzamelaars. Geen voorruit, wel 800 pk. Want ja, waarom niet? In de garage staan verder nog een Ferrari 488 Pista, een Porsche 911 GT2 RS en een Aston Martin Valkyrie. Die laatste kreeg hij overigens ook cadeau, terwijl het ding normaal gesproken zo’n 2,5 miljoen kost. Het leven is soms oneerlijk.

Nog meer speelgoed

Artikel gaat verder onder video

Alsof het nog niet genoeg is, staat er ook nog een Renault Sport R.S. 01 tussen. Een circuitbeest dat hij van Renault kreeg toen ze nog motorleverancier waren. Licht, snel en puur gebouwd om lol mee te hebben. Niet echt de ideale auto om even boodschappen mee te doen, maar dat zal Max ook wel een zorg zijn.

Zijn echte werkpaard

En dan is er natuurlijk nog de RB19, de Formule 1-auto waarmee hij het hele veld keer op keer het nakijken geeft. Geen prijskaartje, want die krijgt hij er gewoon bij als ‘bedrijfsauto’. Alleen is dit er wel eentje waar menig coureur jaloers op is. Max laat maar weer eens zien dat hard werken loont. Of nou ja, heel hard racen in zijn geval. En geef hem eens ongelijk, wie zou er niet zo’n collectie willen?

Gerelateerd