Juan Pablo Montoya maakt zich zorgen over de toekomst van Red Bull in de Formule 1. De voormalig coureur waarschuwt dat het team mogelijk in de middenmoot zal belanden wanneer het in 2026 overstapt naar een nieuwe motorleverancier. Een uitspraak die met name van groot belang zou kunnen zijn voor Max Verstappen.

De overstap naar een krachtbron die ontwikkeld wordt door Red Bull Powertrains in samenwerking met Ford staat voor 2026 op de kalender. Hoewel Red Bull-teambaas Christian Horner over het algemeen optimistisch is over de ontwikkelingen, gonzen de geruchten dat Mercedes opnieuw de overhand zou kunnen krijgen net als in 2014. Montoya trekt parallellen met de huidige situatie van Williams en stelt dat de Oostenrijkse grootmacht ook een soortgelijke val zou kunnen maken. Red Bull verloor in 2024 al de constructeurstitel aan McLaren en dus is het niet gek dat de zorgen over de toekomst van het team alleen maar groter worden.

Verstappen blijven?

Montoya's waarschuwing komt niet uit de lucht vallen. "Als Red Bull in de middenmoot belandt, moet Verstappen zich afvragen of hij bij het team wil blijven", zo stelt hij. Die overweging wordt alleen maar groter met de contractclausule die de viervoudig wereldkampioen de mogelijkheid biedt om te vertrekken wanneer hij in 2026 lager dan de derde plek in het kampioenschap eindigt. "Ze hebben volgend jaar een krachtbron waarvan niemand weet hoe goed die gaat zijn. Red Bull kan volgend jaar zomaar staan waar Williams nu staat", vertelt hij tegenover Instant Casino.

Andere teams

Mocht het zo ver komen, dan zijn er naast Red Bull natuurlijk ook andere teams die de Limburger graag zouden willen inlijven. Mercedes toonde eerder al interesse en ook Aston Martin zou naar verluidt een bak met geld hebben gereserveerd om de coureur binnen te halen. De komende jaren beloven dus cruciaal te worden voor de Red Bull-coureur, die voor een hoop vraagstukken en veranderingen staat die zijn pad kunnen beïnvloeden. Zo werd de manager van Verstappen, Raymond Vermeulen, onlangs nog gespot bij Alpine, waardoor de geruchten over een overstap alleen maar verder aanwakkerden.