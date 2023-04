Stewards roepen organisatie GP van Australië op het matje na bijzonder incident

Remy Ramjiawan

Zondag 2 april 2023 12:28 - Laatste update: 15:14

De stewards hebben de organisatie van de Australische Grand Prix op het matje geroepen voor een toeschouwer die op de baan zou zijn geweest. De wedstrijdleiding heeft zojuist het bericht met de buitenwereld gedeeld en het is opmerkelijk dat de organisatie van een Grand Prix zich moet verantwoorden.

De Grand Prix van Australië was uiteindelijk een race om de vingers bij af te likken. Maar liefst drie rode vlaggen, twee safety car-periodes en een enkele Virtual Safety Car-periode kwamen aan bod tijdens de derde ronde van het kampioenschap, die uiteindelijk werd gewonnen door Max Verstappen. Lewis Hamilton zag teamgenoot George Russell met een ploffende motor uitvallen en kwam zelf als tweede over de streep. Tweevoudig kampioen Fernando Alonso wist het laatste plekje op het podium te pakken.

Verantwoorden

Daar waar teams of coureurs zich normaliter mogen verantwoorden voor ongeregeldheden bij de stewards, is het ditmaal de organisatie van de Grand Prix van Australië die op het matje wordt geroepen. Er zou een toeschouwer op de baan zijn geweest, voordat de vlag was gevallen op het Albert Park Circuit. Het is onduidelijk waarom de stewards hebben gekozen voor deze manier, daarnaast is het niet duidelijk wat voor een straf er zal gaan volgen, als er überhaupt een straf komt.