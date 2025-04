Fred Vasseur heeft zich uitgesproken over Lewis Hamilton. Na wederom een teleurstellend optreden in de Grand Prix van Saoedi-Arabië, waar de zevenvoudig wereldkampioen slechts als zevende eindigde, staathij nog altijd volledig achter de Brit en ziet nog veel potentieel in de coureur.

Hamilton, die na zijn overstap van Mercedes naar Ferrari nog niet de gehoopte resultaten behaald heeft, beschreef zijn race als "verschrikkelijk" en voorspelde dat de rest van het seizoen "pijnlijk" zou worden. Ondanks deze tegenslagen blijft de Vasseur optimistisch en wijst hij naar Hamiltons eerdere races in China en Bahrein als bewijs van zijn kunnen. Vasseur is vastberaden om samen met de coureur naar oplossingen te zoeken. De overstap naar Maranello was bedoeld als een overgangsjaar, waarin zowel het team als Hamilton moeten wennen aan de nieuwe situatie.

Artikel gaat verder onder video

Onzin

In reactie op de kritiek dat Hamilton misschien zijn beste tijd gehad heeft, is de teambaas fel. Hij noemt dat soort uitspraken "onzin" en benadrukt dat de Formule 1 een sport is van pieken en dalen. "Ik sta voor de volle 2000 procent achter hem. Ik geef hem support en vanaf morgenochtend gaan we werken aan oplossingen waar we aan kunnen gaan werken" zo stelt Vasseur tegenover Sky Sports. Hij maakt ook een vergelijking met Max Verstappen, die ondanks een zesde plek in Bahrein en een tweede plek in Djedda, momenteel derde in het kampioenschap staat. De Nederlander heeft ook zijn uitdagingen binnen het team. "Ik weet niet zeker of jullie ook dezelfde conclusie met Max hebben getrokken vorige week toen hij zevende werd."

Teleurstelling Hamilton

Vasseur ziet de teleurstelling van Hamilton als een teken van zijn vastberadenheid en honger naar succes. "Hij is een racer, hij is een uitdager, hij wil het beste halen uit wat hij heeft en natuurlijk is hij teleurgesteld," zo zegt de teambaas. "Het is allemaal niet zo dramatisch. We hebben tot nu toe vijf races gedaan. Ik weet dat jullie graag grote headlines willen met 'Fred heeft dit gezegd'. Maar dit is fucking bullshit. Onderaan de streep nemen we deel aan een competitie. Dan heb je ups en downs." Terwijl de Formule 1 zich voorbereidt op het Sprint-weekend in Miami, blijft Vasseur optimistisch over de toekomst en benadrukt hij het belang van kalmte en geleidelijke verbetering.