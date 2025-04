Max Verstappen heeft naast de prijzen gegrepen bij de Laureus Awards. De regerend wereldkampioen Formule 1 was genomineerd voor de prijs voor beste sportman van het jaar, maar de felbegeerde titel ging naar polsstokhoogspringer Armand Duplantis. Andere genomineerden waren onder andere tennisser Carlos Alcaraz, wielrenner Tadej Pogacar en zwemmer Léon Marchand.

Het is niet de eerste keer dat Verstappen naast de prijs grijpt. Het was voor de Limburger het derde jaar op rij dat hij werd genomineerd, zonder te winnen. In 2024 ging de prijs naar Novak Djokovic, en in 2023 naar Lionel Messi. Verstappen wist de prijs wel te winnen in 2022, na zijn wereldtitel in de Formule 1 in 2021.

Laureus Awards

Verstappen zelf zal er niet wakker van liggen. Hij heeft al vaker aangegeven er geen fan van te zijn om sporters uit verschillende disciplines met elkaar te vergelijken, dus het lijkt er dan ook niet op dat de Nederlander veel waarde hecht aan deze prijzen. De 27-jarige coureur is momenteel in ieder geval volledig gefocust op zijn team Red Bull Racing, en het verbeteren van de prestaties in de Formule 1. In het verleden wisten andere Formule 1-coureurs zoals Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Michael Schumacher (tweemaal) de prestigieuze prijs ook al eens te winnen.