Max Verstappen (27) haalde een prima tweede plaats tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar van vreugde en blijdschap was absoluut geen sprake na afloop van de race. De Red Bull-coureur kookt van woede en dat heeft alles te maken met de tijdstraf die hij opgelegd kreeg van de FIA. Na afloop weigerde Verstappen om over het moment te praten, want hij wist dat er meegeluisterd zou worden.

Wie naar de uitslag van de Saoedische Grand Prix in Djedda kijkt, zou zeggen dat Verstappen toch uiterst tevreden mag zijn met een tweede plaats. Maar wie de race ook daadwerkelijk heeft gekeken, kan zich wellicht een voorstelling maken bij de woede die na afloop overheersde bij de coureur van Red Bull Racing. Verstappen had namelijk een verrassend sterke pace op het stratencircuit en leek alles in huis te hebben om een overwinning uit het vuur te slepen. Echter, een incident met Oscar Piastri in de eerste bocht bij de start leverde hem een vijf seconden tijdstraf op. Precies die paar seconden kwam hij uiteindelijk tekort om de zege te kunnen pakken.

Verstappen kookt van woede maar "kan mening niet delen"

Na afloop was Verstappen woest - en dit werd al direct duidelijk bij de podiuminterviews, die verzorgd werden door David Coulthard. Daar zei Verstappen al het 'kort te willen houden' en sprak hij hooguit een zin of twee. Later bij de media kwam er al niet veel meer uit de mond van Verstappen, althans niet als het incident met Piastri en de vijf seconden tijdstraf ter sprake werd gebracht. Verstappen weigerde antwoord te geven op vragen over dat onderwerp. "Ik kan mijn mening niet delen, dus het is beter om er niet over te praten", zo dekte Verstappen - zichtbaar gefrustreerd - zich in tegen een mogelijke extra straf van de stewards. Dit jaar wordt er immers hard opgetreden tegen schelden, vloeken en het in diskrediet brengen van de wedstrijdleiding.

Verstappen helder in Djedda: "Anders krijg ik problemen"

Verstappen is zich duidelijk bewust van het feit dat de FIA over zijn schouder meeluistert naar ieder woord dat hij zegt bij de media. Hij besluit dan ook zijn frustraties niet naar buiten te gooien. "Anders kom ik misschien in de problemen", zo kapt hij het onderwerp af. Gelukkig voor Verstappen was zijn behaalde resultaat in Saoedi-Arabië alsnog redelijk positief, want hij is concurrent Lando Norris in het kampioenschap genaderd tot twee punten. Piastri gaat nu met 99 punten aan de leiding.

