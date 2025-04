Oscar Piastri dacht tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië dat pole position binnen handbereik lag maar tóch moest hij uiteindelijk genoegen nemen met een plek achter Max Verstappen. Desondanks blikt de jonge Australiër met een goed gevoel terug op zijn prestatie.

“Ik was eigenlijk best tevreden,” zei Piastri na afloop. “Die laatste ronde voelde als het beste wat ik kon doen.” De 24-jarige coureur wist tijdens de sessie dat hij alles uit de auto moest halen voor een goed resultaat: “We moesten een beetje bijbenen, maar ik ben blij met mijn ronde. Max heeft opnieuw goed werk geleverd.”

Artikel gaat verder onder video

Oscar Piastri kijkt uit naar race

Het stratencircuit in Jeddah staat bekend als een van de moeilijkste van het seizoen en dat merkte ook Piastri. “Zodra je uit je ritme raakt, is het lastig om weer terug te komen. Als je één bocht mist, verpest je eigenlijk zes andere.” Toch heeft de coureur uit Australië zin in deze uitdaging: “’s Nachts, op softs, met zoveel grip… het is echt een van de gaafste circuits waar we komen.”

Gerelateerd