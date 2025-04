Max Verstappen start de Grand Prix van Saoedi-Arabië vanaf poleposition. Dat de Nederlander een perfecte ronde uit zijn mouw schudde had hij zelf ook niet verwacht

Tijdens de vrije trainingen leek Verstappen nog niet echt tevreden over zijn auto: het voelde inconsistent, en dat was te zien bij de uitslagen van de vrije trainingen. Maar gedurende de kwalificatie veranderde alles: “We hebben wat dingen aangepast aan de auto en dat werkte goed”, vertelde Verstappen. “De auto voelde ineens veel beter om te rijden en ik kon meer pushen.”

Perfecte ronde nodig voor resultaat

Het stratencircuit in Jeddah is een van de moeilijkste op de kalender. De muren staan dicht bij de baan en één fout kan meteen het einde van je sessie betekenen. Zo knalde Lando Norris tijdens de kwalificaite zijn auto in de muur tijdens Q3: ''Je moet hier echt een perfecte ronde rijden. In sommige bochten zie je bijna niet waar je naartoe gaat, dus dat maakt het extra spannend”, zei de Nederlander.

Verstappen verwacht een spannende race

Vorige week had Verstappen het moeilijker in Bahrein. Vooral de langere bochten lagen de auto toen niet goed. “Dit circuit past beter bij onze auto. Het asfalt is anders en de bochten zijn sneller. Daardoor voelde alles wat natuurlijker aan”, legde hij uit. Hoewel Verstappen op poleposition staat, denkt hij dat het tijdens de race nog spannend gaat worden: “Ik ben niet super zeker over ons tempo op de lange afstand. Tijdens de oefenrondes waren anderen, zoals Norris en Piastri, erg sterk. Maar ik ga natuurlijk alles geven en we zien wel hoe het loopt.”

