George Russell hoopt op zondag een gooi te kunnen doen naar zijn allereerste overwinning van dit Formule 1-seizoen. De Brit weet dat het lastig zal worden, maar benadrukt dat hij zijn kansen met beide handen aan gaat grijpen.

Het is tot op heden een spectaculair raceweekend geweest op het stratencircuit in Melbourne. Zowel de vrije trainingen als de kwalificatie zaten vol actie en spannende momenten, en we lijken ons dan ook op te kunnen gaan maken voor een eveneens spannende race. Max Verstappen heeft de pole positie in handen, maar zal het op moeten nemen tegen George Russell en Lewis Hamilton op P2 en P3 respectievelijk. En laatstgenoemden zijn goed gemotiveerd om in Melbourne een mooi resultaat te behalen.

"We moeten ervoor gaan, nietwaar? We moeten voor de overwinning gaan", vertelt Russell tijdens de persconferentie in Australië. "Max zal extreem snel zijn, dat valt niet te verbergen. Ik denk dat het moeilijk is om op dit circuit in te halen, dus de start zal van vitaal belang zijn. Maar de Red Bull heeft een buitengewone topsnelheid, het wordt dus erg moeilijk om met Max te vechten. Maar laten we eens kijken, laten we eens kijken hoe ver we komen. We moeten onze eigen race rijden en als de mogelijkheid er is, gaan we ervoor", zo waarschuwt de Mercedes-coureur zijn concurrentie.

Beste F1-wagen van zijn carrière

Gevraagd naar het gevoel van de auto ten opzichte van de eerste twee races, reageert Russell: "Ik denk dat het gevoel van de auto niet de beperking is, om eerlijk te zijn. De auto voelt best redelijk aan. Het is waarschijnlijk de beste F1-auto waarin ik ooit heb gereden of waarmee ik heb geracet." Al komt hij ontzettend snel op die uitspraak terug. "Sorry - waarschijnlijk de voor de hand liggende 2020-ervaring met Mercedes uitgezonderd."

"We missen gewoon een beetje downforce", voegt hij eraan toe. "We weten dat we de afgelopen twee of drie weken enorme winsten hebben geboekt in de windtunnel, en hopelijk zullen we dat eerder vroeger dan later mee de baan op nemen. Maar weet je, het resultaat van vandaag zal ons de komende vier weken enorm veel vertrouwen geven, ongeacht wat morgen brengt. Want als we een prestatie als deze kunnen leveren met een auto die toch redelijk wat snelheid mist, belooft het veel goeds voor wanneer we onze eerste upgrade meenemen."