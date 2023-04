Kimberley Hoefnagel

Toto Wolff is na afloop van de kwalificatie in Melbourne, in tegenstelling tot de voorgaande weken, weer iets optimistischer over de stand van zaken. Toch benadrukt de Oostenrijker dat Mercedes nog meer stappen te zetten heeft voor het echt tevreden kan zijn.

Het Formule 1-seizoen van Mercedes begon ietwat moeizaam, maar inmiddels lijkt de weg naar boven gevonden te zijn. George Russell kwalificeerde zich op zaterdag als tweede, Lewis Hamilton als derde. Al met al een zeer goede uitgangspositie voor de Grand Prix van Australië, al zullen de heren het nog wel eens lastig kunnen krijgen in gevecht met Max Verstappen. Wolff is blij dat er progressie geboekt is. "Ja, ik denk dat we daarvan moeten houden in deze sport. Binnen een paar weken heb je een auto waarvan de coureurs zeggen dat ze er blij mee zijn, Dat verbaast ons, maar we moeten begrijpen waar we de performance uitgehaald hebben. Ik denk dat we het tijdens de sessie goed gedaan hebben, vooral de bandenjongens hebben het goed gedaan", zo vertelt de teambaas bij David Coulthard voor Viaplay.

"Dit is een sport die gedreven wordt door data, physics not mystics, dus we moeten er echt achter komen waar de auto vandaag goed was. Je zag het bij George toen hij een fout maakte in zijn eerste run, hij dacht dat die goed genoeg was geweest voor pole. Je kunt nog steeds zien dat je de auto op het randje moet hebben." En dat is precies waar het bij Mercedes zelf fout gaat. "Het is geen auto die makkelijk te besturen is. Je kunt het bij de Red Bull en de Aston Martin zien - één draai aan het stuur en de wagen gaat de bocht om en wij hebben dat niet."

Mercedes staat nog niet waar het wil staan

Als Coulthard enthousiast opmerkt dat de onderlinge verschillen tussen de teams erg klein zijn, is het enthousiasme bij Wolff ver te zoeken. "Ik denk dat het tussen P2 en P6 heel intens is en dat is geweldig", stelt de Oostenrijker, die stelt dat ze er enigszins stabiel in moeten blijven staan. "We zijn niet blij met waar we staan, we hebben de mannen vooraan niet echt weten uit te dagen en het is de eerste keer dat het er tijdens de kwalificatie iets beter uit ziet. Dus laten we het proberen te begrijpen en een nog grotere stap vooruitzetten", besluit hij.