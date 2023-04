Vincent Bruins

Zaterdag 1 april 2023 10:41

De Aston Martins zullen de Grand Prix van Australië morgen aanvangen vanaf de tweede en derde startrijen met Fernando Alonso op de vierde positie en Lance Stroll op de zesde positie. Volgens de eerstgenoemde was dit de beste kwalificatie van het seizoen tot nu toe.

Alonso kwalificeerde zich in Bahrein als vijfde op zes tienden van een seconde achterstand. In Saoedi-Arabië kwalificeerde de Spanjaard zich als derde, maar mocht toen vanaf P2 beginnen na een gridstraf voor Charles Leclerc. Toen was Alonso vijf tienden van een seconde langzamer dan de coureur die pole position had. Vandaag zat de 41-jarige vier tienden af van de pole position. Het gat wordt dus steeds kleiner.

Artikel gaat verder onder video

Banden moeilijk te begrijpen

"Het was leuk vandaag; het is een geweldige baan om hard op te pushen en de auto reed goed," vertelde Stroll na afloop van de kwalificatie. "Ik denk dat het team een goede prestatie heeft neergezet door zich als vierde en zesde te kwalificeren, ondanks behoorlijk uitdagende omstandigheden. Het was moeilijk om te begrijpen op welk punt de banden op hun best waren, gezien de wisselende temperaturen en we hadden nog maar één set banden over voor Q3, dus er zat misschien wat meer rondetijd in. Dat gezegd hebbende, het veld zit ongelooflijk dichtbij elkaar en dus staan we op een sterke plek om morgen hard te vechten voor de posities vooraan."

OOK INTERESSANT: Hamilton stelt doel voor morgen na derde plek in kwalificatie in Australië: "Eerste worden"

Moeilijk inhalen

"Ik ben blij met de vierde plaats vandaag na een drukke kwalificatie," zei Alonso. "Het circuit was soms moeilijk in te schatten, met wisselende temperaturen en weersomstandigheden. We leken echter elke sessie beter te worden en de auto voelde goed. Over het algemeen denk ik dat het waarschijnlijk onze beste kwalificatie van dit seizoen tot nu toe was en ons kleinste gat naar de pole position. We zullen zien wat we morgen kunnen doen, want onze racepace lijkt een van onze sterke punten te zijn. We verwachten dat het moeilijk zal zijn om in te halen, maar in deze koelere omstandigheden wordt het een interessante race met veel onbekende factoren. Het doel is om zoveel mogelijk punten te scoren."