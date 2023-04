Vincent Bruins

Zaterdag 1 april 2023 11:18

Alex Albon is voor het eerst dit seizoen in Q3 terechtgekomen met de Williams FW45. Hij kwalificeerde zich op een uitstekende achtste positie voor de Grand Prix van Australië morgen.

Na twee seizoenen te hebben gereden voor Toro Rosso en daarna voor Red Bull, kwam Albon aan de zijlijn te staan in 2021. George Russell maakte promotie naar Mercedes en zo kwam er voor Albon een plekje vrij bij Williams. Sinds 2018 is Williams echter een team dat in de achterhoede zit van de koningsklasse. In de 25e kwalificatie met de Britse renstal is het de tweede keer dat hij in Q3 terecht is gekomen. De 27-jarige wist het seizoen in Bahrein te openen met het scoren van een punt, maar in Saoedi-Arabië viel hij uit door remproblemen. Een achtste plek in de kwalificatie in Melbourne laat echter de vooruitgang zien die Williams toch echt heeft geboekt. Albon was slechts 0.240 seconden langzamer dan de Ferrari van Charles Leclerc. Hij schat de kansen op punten morgen dan ook hoog in. Zijn teamgenoot Logan Sargeant zal de race op Albert Park Circuit aanvangen vanaf P18.

Paar tienden verwijderd van Ferrari's

"De adrenaline giert nog door mijn lijf," vertelde Albon na afloop van de kwalificatie. "Ja, ik ben echt ontzettend bij. We waren het hele weekend al goed. In Djedda konden we niet goed met de banden overweg, maar dit weekend wel. Banden zijn alles en wanneer ze mee willen werken, voelt dat zo fijn. Vandaag was zo'n dag. We hebben het geweldig gedaan, het team, iedereen. Het is echt iets speciaals, we zitten maar een paar tienden verwijderd van de Ferrari's. Dat maakt het echt spannend," zo zei hij met een glimlach. Op de opmerking dat eigenlijk alles mogelijk is, antwoordde de Britse Thai: "We kunnen zeker punten halen. Ik denk niet ik veel zal slapen vannacht, de volledige focus ligt nu op morgen."