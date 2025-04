Helmut Marko heeft gereageerd op zijn eigen uitlatingen na afloop van de Grand Prix van Bahrein, waarmee hij zei dat hij zich grote zorgen maakte over de toekomst van Max Verstappen bij het team.

Red Bull Racing begeeft zich in zwaar weer. De performance van de RB21 is zwaar ondermaats en Max Verstappen en Yuki Tsunoda moeten alle zeilen bijzetten om zoveel mogelijk punten uit het vuur te slepen. Waar de Nederlander in Japan nog wist te winnen, kwam hij op het Sakhir International Circuit niet verder dan de zesde plaats. Na afloop liet Red Bull-topman Helmut Marko optekenen dat hij zich grote zorgen maakte over de toekomst van Verstappen bij het team, als er niet snel verbetering zou komen.

Artikel gaat verder onder video

Marko vreest voor vertrek Verstappen

Dit zorgde voor wederom een stroom aan geruchten over een mogelijke transfer van de viervoudig wereldkampioen. In gesprek met Kleine Zeitung wordt Marko gevraagd naar die uitspraken: "Ik heb het al vaker gezegd, het hoofddoel van Max is het winnen van het wereldkampioenschap. Als we hem de auto geven waarmee dat kan, dan komt de vraag over een eventuele transfer niet aan de orde", zo lijkt hij aan te geven wat er nodig is om Verstappen veilig te stellen.

Pijnlijk weekend in Bahrein

De adviseur van Red Bull Racing vervolgt: "Dat weekend deed pijn. Het is natuurlijk nooit onze bedoeling geweest om van de winnende positie af te zakken naar de middenmoot van het veld. De auto heeft een gebrek aan balans, waardoor de banden oververhit raken en vervolgens het een na het ander misgaat."

Gerelateerd