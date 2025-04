Het ging afgelopen race in Bahrein allemaal van kwaad tot erger bij het team van Red Bull Racing, waar Max Verstappen na afloop ook nog eens behoorlijk over zijn toeren was. Olav Mol legt uit waarom de Nederlandse coureur nu precies zo boos was op zijn team.

De situatie begint nijpend te worden voor Red Bull, dat na slechts vier races al 80 punten achter McLaren staat in het constructeurskampioenschap. Verstappen wist in Bahrein slechts als zesde te eindigen, ondanks dat hij Japan één week eerder nog wist te winnen. De race in Sakhir werd gekenmerkt door balansproblemen en inefficiënte pitstops, waardoor de zorgen over de competitiviteit van de Red Bull-auto alleen maar toenamen. Het contrast met de dominant rijdende Oscar Piastri maakte het allemaal nog schrijnender.

Weinig ging goed

Niet alleen qua auto ging het afgelopen race in Bahrein enorm mis, ook organisatorisch verliep de race dramatisch. Het was bijna op een manier die we zelden zien bij het team van Red Bull Racing iets dat Mol ook aanstipt in het Race Café: "Er kan nog wel meer met een Formule 1-auto misgaan. Er gingen weinig dingen goed en wat er goed moest gaan, ging fout. Er zijn twee dingen: er is een auto die niet doet wat hij wil. Dan kan hij nog wel dingen doen, zoals in Japan, die verrassend zijn. Als er dan daarnaast ook organisatorische dingen fout gaan, dan moet je opstaan."

Het rode lampje

De commentator vervolgt: "Dat is waar de boosheid vandaan komt. Hij vindt het allemaal prima dat de auto het niet doet en er dingen in de pijpleiding staan, maar als het dan ook niet goed gaat met pitstops, pitstoplampen en het rechter voorwiel... Dan heb je de poppen aan het dansen." Hij legt nog eens uit wat er gebeurde toen de lamp van Verstappen niet op groen ging: "Hij kan niet achteruit kijken. Denk je dat het lampje stuk is en je besluit weg te rijden, krijg je een unsafe release aan je broek. Hij moet blind op dat licht kunnen vertrouwen."

