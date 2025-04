Lewis Hamilton heeft in een recent interview metVogue zijn unieke modekeuzes in de Formule 1-paddock besproken. De coureur, die bekendstaat om zijn gedurfde stijl, heeft een grote impact gehad op de manier waarop mode wordt gezien in de sport. Hamiltons woorden bieden inzicht in hoe hij zijn unieke stijl heeft omarmd, ondanks de aanvankelijke weerstand.

Hamilton en mode zijn binnen de Formule 1-paddock inmiddels onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De Ferrari-coureur houdt zich buiten zijn raceactiviteiten om regelmatig bezig met fashion, zo is de Brit af en toe aanwezig bij grote mode-evenementen over de hele wereld. Zijn liefde voor mode neemt hij graag mee richting zijn andere liefde, de racerij. Doorgaans verschijnt Hamilton in bijzondere kledij op het circuit voor een sessie of media-dag, iets waar sommige fans enorm van kunnen genieten. Andere fans genieten er dan weer wat minder van.

Inspireren

In zijn vroege dagen bij McLaren voelde Hamilton zich beperkt door de strikte kledingvoorschriften. Onder leiding van Ron Dennis moest hij zich houden aan een hele vaste stijl, iets wat hij als 'verschrikkelijk' zag. Bij zijn overstap naar Mercedes begon hij te experimenteren met zijn kledingkeuzes, zelfs als dat betekende dat hij regels moest breken. Dit was een bewuste stap om zijn eigen stijl te omarmen en een statement te maken binnen de Formule 1. "Ik begon gewoon het risico te nemen, zelfs al mocht het niet, en uiteindelijk merkten mensen het positieve effect dat het had," vertelde Hamilton eerder aan Times Life & Style. Zijn vastberadenheid om zichzelf te blijven, ondanks de druk om in een bepaalde mal te passen, heeft niet alleen zijn eigen carrière beïnvloed, maar ook die van andere coureurs. Zhou Guanyu, tegenwoordig als testcoureur actief bij Ferrari, is één van de rijders die Hamilton als inspiratiebron heeft genoemd voor zijn eigen kledingkeuzes.

Eigen stijl

Hamiltons invloed op de mode in de Formule 1 blijft groeien. Zijn verhaal laat zien hoe hij zijn persoonlijke stijl heeft geïntegreerd in een sport die traditioneel wordt gedomineerd door gesponsorde en teamkleding. "Kijk, ik wil naar het circuit komen in wat ik wil dragen," verklaart hij. "Toen ik net in de Formule 1 tekende, mocht ik alleen racepakken en teamkleding dragen en dat was verschrikkelijk. Ik voelde me er niet comfortabel bij en ik had niet het gevoel dat ik mezelf kon zijn. Uiteindelijk had ik de moed om die grenzen te verleggen en te zeggen: 'Kijk, ik wil het circuit op in wat ik wil dragen. Ik ben er nu – je kunt me niet wegsturen of mijn kledingstijl veranderen.' De weerstand was enorm, maar toen de sport de impact van mijn kleine uitstapje qua kleding zag, begonnen andere coureurs hetzelfde te doen."