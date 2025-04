Voor Nico Hülkenberg kan de Grand Prix van Bahrein nog vervelend aflopen. De Kick Sauber van de Duitser wordt namelijk onderzocht omdat de skidblocks onder de wagen mogelijk te ver zijn afgesleten.

Hülkenberg kwam tijdens de kwalificatie uiteindelijk niet verder dan P16. Wel ging hij in eerste instantie door naar Q2, maar dat gebeurde met een track limit-overtreding. De FIA zette dit achteraf nog recht, maar Alexander Albon, die eigenlijk rechtmatig door had mogen gaan, kon in Q2 geen tijd meer neerzetten. Voor Hülkenberg verliep de race echter iets beter en hij wist als dertiende over de streep te komen.

Kick Sauber naar de stewards

De FIA heeft vertegenwoordigers van Kick Sauber naar de stewards geroepen en dat komt omdat de technische dienst het volgende meldt over de wagen van 'The Hulk': "Metingen werden uitgevoerd langs het veerbare gedeelte van de skid op drie verschillende punten van de omtrek (binnenboog). De gemeten waarden waren 8,4 mm (linkerkant), 8,5 mm (midden van de auto) en 8,4 mm (rechterkant). Aangezien dit minder is dan de minimaal vereiste dikte van 9 mm volgens technisch reglement artikel 3.5.9 e), verwijs ik deze zaak door naar de stewards voor verdere overweging."

Oei, Kick Sauber mag uitleggen waarom de skidblocks onder de wagen van Hülkenberg te ver zijn afgesleten. pic.twitter.com/zoIiC9ifdW — GPFans NL (@GPFansNL) April 13, 2025

