Red Bull Racing heeft nog flink gesleuteld aan de RB21 van Max Verstappen. In aanloop naar de F1 Grand Prix van Bahrein wordt gedeeld welke onderdelen er vervangen zijn en bij de Limburger is er vooral gefocust op de remmen. Andere teams hebben eveneens werk aan de winkel gehad.

Verstappen klaagde veel over de remmen tijdens de kwalificatie. Red Bull heeft de IR-sensor van de rem rechtsvoor vervangen evenals het afkoelingsmateriaal van het remblok linksachter. Bij alle vier remmen is het wrijvingsmateriaal eveneens vervangen. Daar komen nog de nodige wijzigingen aan de parameters bij. McLaren heeft bij Lando Norris een O-ring vervangen in de versnellingsbak. Jack Doohan zal de wedstrijd op het Bahrain International Circuit doen met nieuwe remdrums linksachter en rechtsvoor op zijn Alpine.

Geen gridstraffen

Haas heeft een boel nieuwe onderdelen moeten gebruiken na de crash van Esteban Ocon. Ze hebben bij de Fransman de achterwielophanging, achterremmen, rechtersidepod, engine cover en de uitlaat moeten vervangen evenals de achtervleugel en de vloer. De montering van de versnellingsbak is ook opnieuw gedaan.

Racing Bulls heeft een kijkje moeten nemen naar het brake-by-wire-systeem van Isack Hadjar en heeft de unit ervan moeten vervangen. Carlos Sainz heeft een nieuw windscherm gekregen op zijn Williams. Een lichtje op de linkerendplate van de achtervleugel was kapot op de Kick Sauber van Gabriel Bortoleto en bij Nico Hülkenberg heeft de Zwitserse formatie vloeronderdelen aangepast.

Het vervangen van bovenstaande onderdelen is gedaan met goedkeuring van de technische afdeling van de FIA, onder leiding van Jo Bauer, zoals beschreven in artikel 40.3 van de sportief reglementen.

