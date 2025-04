Max Verstappen (27) heeft zichzelf in aanloop naar de Grand Prix van Bahrein weten te behoeden voor de potentieel boze ogen van de FIA. In gesprek met de Duitse televisie kreeg Verstappen een vraag waarop hij geen inhoudelijk antwoord kon geven. Althans, niet als hij geen boete wilde riskeren.

Verstappen kent vooralsnog een uiterst moeizaam raceweekend op het Bahrain International Circuit in het gelijknamige land. In de vrije trainingen was hij al duidelijk zoekende en tijdens de kwalificatie ging het allemaal al niet veel beter. Verstappen kwalificeerde zich uiteindelijk slechts als zevende. Hij moest meer dan een halve seconde toegeven op de poletijd van Oscar Piastri, die met een 1:29.841 verreweg de snelste was van het veld. Een schrale troost voor Verstappen, is dat kampioenschapsleider Lando Norris ook een slechte kwalificatie kende. De Brit kwalificeerde zich als zesde en staat daardoor pal voor de neus van Verstappen op de startgrid tijdens de Grand Prix van Bahrein. Verstappen is echter alles behalve tevreden met hoe het momenteel aanvoelt in de RB21. Hoe hij zich daadwerkelijk voelt in de auto, kan hij niet zeggen op live televisie, zo bleek na afloop van de kwalificatie.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen uitermate ontevreden met RB21 in Bahrein

Verstappen is niet alleen in Bahrein, maar eigenlijk al het gehele seizoen ontevreden over de RB21. Hoewel de regerend wereldkampioen er vaak knap in slaagt het beste uit de auto naar boven te halen, is de bolide feitelijk gewoon niet goed genoeg. Verstappen hamert er dan ook al enige tijd op dat er werk aan de winkel is, zeker ook om de auto bestuurbaarder te maken voor de tweede coureur van Red Bull Racing; op dit moment Yuki Tsunoda. Verstappen is dusdanig ontevreden over de RB21, dat hij zijn gevoel niet voor de draaiende camera's durft uit te drukken. En dat heeft alles te maken met de omstreden nieuwe regel van de FIA dat vloeken en schelden niet langer is toegestaan tijdens persmomenten.

Verstappen weet dat FIA meekijkt: "Kan ik niet zeggen op tv"

Na afloop van de kwalificatie verscheen Verstappen bij de Duitse televisie, bij de microfoon van Sky Sports Deutschland. Daar kreeg hij de vraag hoe zijn gevoel momenteel is in de RB21. Verstappen wist dat de FIA zou meekijken en antwoordde daarom als volgt: "Hoe ik mij voel in de auto kan ik niet zeggen op televisie." De interviewster vroeg vervolgens of ze het antwoord van Verstappen moest weg bliepen voordat het werd uitgezonden. "Ja, dat is ongetwijfeld beter", zo zei Verstappen met een glimlach.

Of hij de RB21 wederom boven het eigen plafond kan laten uitstijgen tijdens de Grand Prix, zien we vanmiddag om 17:00 uur (Nederlandse tijd). Dan gaat de race op het Bahrain International Circuit van start.

Gerelateerd