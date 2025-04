Max Verstappen wist vorig weekend tijdens de Grand Prix van Japan een indrukwekkende prestatie te leveren met een onverwachte zege. Jan Lammers raakte sprakeloos van de prestaties van zijn landgenoot en stipt bovendien een zeer belangrijke factor aan in zijn successen: Gianpiero Lambiase.

De Grand Prix van Japan werd vorige week een prooi voor Verstappen. Vaak weet de Nederlander de prestaties van zijn materiaal te maximaliseren, maar eerder op zaterdag in Suzuka wist hij iets neer te zetten wat toch heel weinig mensen voor mogelijk hadden gehouden. Na een zinderend rondje over het circuit van Suzuka, wist de viervoudig wereldkampioen zijn auto tegen alle verwachtingen in op pole position te posteren, waarmee hij de McLaren-coureurs toch enigszins verbouwereerd achterliet. Op zondag trok hij die lijn uitstekend door.

Lambiase

Lammers kon wel waardering opbrengen voor de rit van Verstappen: "Ik heb ouderwets genoten van Verstappens prestaties in Suzuka, zowel in de kwalificatie als een dag later tijdens de race. Ik heb enorm veel respect voor Max, maar ook voor zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. De samenwerking tussen hen is ongelooflijk productief", schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf. "Ik denk dat veel mensen geen idee hebben hoeveel opties er in de autosport, en al helemaal in de Formule 1, zijn om iets te fixen. Er zijn tig manieren om een probleem op te lossen, maar er is er maar één optimaal. Verstappen en Lambiase slagen er heel vaak in om samen de goede richting op te gaan."

Data benutten

De sportief directeur van Circuit Zandvoort vervolgt: "Je hoort na de tweede training op vrijdag vaak dat teams ’naar de data gaan kijken’. Maar dat is wel alsof een jurist rond een rechtszaak nog even honderd dozen met documenten op zijn bureau gelegd krijgt, om die even allemaal uit te pluizen. Om in al die data de vinger op de zere plek te leggen, alles goed te interpreteren en vervolgens ook nog de juiste keuze te maken, is superknap. En dan heb je ook Max nog als coureur die het potentieel dan onmiddellijk benut."

