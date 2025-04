Lewis Hamilton heeft zijn enthousiasme uitgesproken over de updates van Ferrari tijdens het raceweekend in Bahrein. De zevenvoudig wereldkampioen liet na afloop van de tweede vrije training tegenover de camera van Sky Sports weten erg onder de indruk te zijn van de stappen die het team heeft gezet. De updates, waaronder een nieuwe vloer, lijken hun vruchten af te werpen, aldus de coureur.

Ferrari heeft flink uitgepakt met updates in de hoop de performance van de auto te verbeteren en het gat naar de concurrentie te dichten. Naast een nieuwe vloer heeft de Italiaanse grootmacht onder andere de diffuser en de achtervleugel onder handen genomen, om de aerodynamische efficiency te verbeteren. De updates kwamen voor Ferrari op een goed moment, gezien dat Hamilton geen beste start van het seizoen kende. Tijdens de eerste twee vrije trainingen in Bahrein was echter een duidelijke stap zichtbaar. Hamilton klokte de achtste tijd in de tweede sessie, maar teammaat Charles Leclerc reed naar een indrukwekkende derde tijd.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton vol lof over updates Ferrari

Hamilton was dan ook vol lof over de inspanningen van het team: "De updates werken zeker. Ik wil iedereen erg bedanken voor de nieuwe onderdelen. Het is nooit makkelijk, er zit veel werk in in de windtunnel, bij het bouwen en fabriceren van de vloer. Het is goed om te zien dat wij stappen zetten. We proberen er meer uit te halen. Ik hoop dat we vannacht de juiste stappen kunnen zetten richting de kwalificatie."

De juiste afstelling vinden

Alhoewel de vrijdag over het algemeen positief was, weet Hamilton dat er nog flink wat werk aan de winkel is: "We moeten consequent zijn, de ronden aan elkaar knopen en een auto hebben die makkelijk te besturen is. Op dit moment is het de hele tijd anders in de verschillende bochten. We proberen het te finetunen zodat we een goede snelheid in de longrun hebben. Daar moet je zeker op dit circuit goed presteren."