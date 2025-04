De Grand Prix van Japan werd helaas geen groot spektakelstuk en dat leek met name te maken te hebben met het feit dat er amper in te halen viel op het circuit van Suzuka. Jeremy Clarkson kwam met een idee voor verandering en ook Martin Brundle reageert daar nu op.

Vanaf start tot finish was Verstappen dominant op Suzuka International Racing Course. Bij de start sloeg de Nederlander direct de aanval van Lando Norris af, terwijl hij hem na een langzame stop van Red Bull ook nipt voor wist te blijven. Verder kwam hij niet meer in de problemen. Kijkers in Europa die vroeg uit de veren waren gegaan om een groot spektakelstuk te zien, kwamen echter bedrogen uit. Nadat de Grand Prix van China al een stuk minder interessant was dan de eerste race, gebeurde er in Japan ook weinig actie op de baan.

Artikel gaat verder onder video

Idee van Clarkson

Het zorgde voor enige teleurstelling bij de nodige fans. Eén van die trouwe fans is voormalig Top Gear-presentator Clarkson, die op X in de pen klom om zijn onvrede over de race te laten blijken: "Die Formule 1-race vanmorgen gaf mij een idee van hoe het zou zijn om naar cricket te kijken", zo reageerde hij sarcastisch. Onder fans is ook na de race in Japan weer gemor ontstaan over races als Japan en Monaco waar inhalen dus buitengewoon lastig blijkt met deze generatie auto's. Dezelfde Clarkson kwam ook met een oplossing over de brug: "Ik heb een idee waarmee de Formule 1 constant spannender kan worden. Gebruik geen circuits waar inhalen zo lastig is. Het is duidelijk dat de auto's groter zijn, dus dat moet men accepteren. Negeer de "motieven" en gebruik gewoon circuits die geschikt zijn. Uiteindelijk komen de inkomsten van de fans. Dat is altijd het geval", zo besloot de televisiepresentator en autosportliefhebber.

0-0 of 5-4

De opmerkingen hebben in ieder geval een discussie weten los te maken. Veel fans reageerden - voor of tegen - onder het bericht van Clarkson en ook Sky Sports-presentator Brundle haakt nu in op het idee om sommige circuits van de kalender te vegen: "Jezza, het is een beetje als oogsten", zo zegt hij tegen de man die ook een voorliefde voor de agrarische sector heeft. "Soms moet je gewoon geduldig zijn. Vanuit vier starts dit seizoen hebben we vier verschillende winnaars gehad. Sommige voetbalwedstrijden worden 0-0. Soms heb je een thriller die de laatste minuut in 5-4 eindigt. Dat is sport. Ik weet dat je gek bent op de Formule 1. Verander de auto's, niet de circuits.

Jezza it’s a bit like a harvest, sometimes you have to be patient. From four starts this season we’ve had four different winners. Some football matches are nil-nil. Some are last minute 5-4 thrillers. That’s sport. I know you love F1 really. Change the cars, not the tracks. https://t.co/VGc68rsIDS — Martin Brundle OBE (@MBrundleF1) April 8, 2025

