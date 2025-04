Kaapstad heeft grootse plannen onthuld om de Formule 1 naar Zuid-Afrika te halen met een nieuw stratencircuit. Het idee is om een circuit te bouwen dat aan alle internationale eisen voldoet en een enorme capaciteit heeft voor toeschouwers. CEO Igshaan Amlay van Cape Town GP vertelt erover in gesprek met Motorsport.com.

Het is sinds 1993 geleden dat de Formule 1 in Zuid-Afrika reed, toen op het Kyalami-circuit. Inmiddels strijden twee serieuze kandidaten om de terugkeer op de kalender: het vernieuwde Kyalami-circuit nabij Johannesburg en het voorgestelde stratencircuit in Kaapstad. Kyalami moet daarvoor nog wel de FIA Grade 1-status behalen, iets waarvoor naar verluidt tussen de 5 en 10 miljoen aan investeringen nodig zullen zijn.

Artikel gaat verder onder video

Unieke ligging

Amlay benadrukt dat het circuit in Kaapstad uniek is door de ligging langs het water en de nabijheid van belangrijke faciliteiten. Het circuit, ontworpen door Tilke, ligt op slechts vijftien tot twintig minuten van het vliegveld, met een topziekenhuis en hotels op loopafstand. Bovendien biedt de locatie de mogelijkheid om tot 250.000 toeschouwers te huisvesten, wat de race toegankelijker maakt voor fans. Het circuitontwerp maakt gebruik van het DHL Stadium – bekend van de WK-finale van 2010 die Nederland met 0-1 van Spanje verloor – als paddock en mediacentrum. Hoewel het initiële idee was om door het stadion te rijden, bleek dit niet haalbaar. In plaats daarvan wordt het Green Point atletiekstadion, dat eveneens een rijke geschiedenis kent, geïntegreerd in het circuit. Kaapstad heeft al ervaring met het organiseren van grootschalige motorsportevenementen, zoals tijdens de Cape Town E-Prix in 2023.

Geloof in het project

Amlay is optimistisch over de kansen van Kaapstad op het wereldtoneel en wijst erop dat de Formule 1 altijd interesse heeft getoond voor een race op het Afrikaanse continent. "Als je in iets gelooft en je houdt vol, dan gaat het gebeuren," aldus Amlay. Zo hoopt men in de toekomst een moderne en toonaangevende racebestemming in Kaapstad te hebben. "Ik denk dat Formule 1 altijd al een race wilde in het Afrikaanse continent en Lewis Hamilton is er fan van. Ik geloof dat als je een wereldkampioenschap wil zijn, je op het Afrikaanse continent moet racen, of het nou in Kaapstad, Kyalami of een ander Afrikaans land is", aldus de CEO. "Het moet een positieve impact hebben op onze economie en de toeristische sector. Niet alleen voor deze stad, maar voor het hele land."