Max Verstappen schreef afgelopen zondag op indrukwekkende wijze de Grand Prix van Japan op zijn naam. De Nederlander wist het duo van McLaren van start tot finish achter zich te houden, in een auto die zichtbaar onderdoet aan die van Lando Norris en Oscar Pastri.

Het meeste werk verzette Verstappen dan ook al op zaterdag. In de kwalificatie verraste hij vriend en vijand door de RB21 op pole position te zetten, waar de auto van McLaren aanzien beter uit de verf kwam op Suzuka. Na afloop van de race zei Verstappen tegenover Viaplay: "Ik ben natuurlijk heel blij met wat ik doe. Ik wil er niet eens aan denken als ik in die andere auto had gezeten", doelt Verstappen glimlachend op de McLaren. "Dan had je mij niet meer gezien. Misschien was ik dan al in Tokio geweest. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Dat gaat ook niet gebeuren." Dus wat denk jij? Zou Verstappen in de McLaren dit seizoen compleet domineren, en Lando Norris en Oscar Pastri van de kaart vegen?