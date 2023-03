Remy Ramjiawan

Vrijdag 31 maart 2023 09:21

Volgens het Britse The Race overweegt de FIA een tweede kwalificatiesessie toe te voegen aan het raceweekend in Azerbeidzjan. De eerste sprintrace zal dan plaatsvinden en om het weekend interessanter te maken voor de fans, wordt er aan het format gesleuteld.

Tijdens een sprintweekend wijkt het format af vergeleken met een normaal Grand Prix-weekend. Tijdens een weekend met de verkorte race vindt de eerste training op vrijdag plaats, gevolgd door de kwalificatie voor de sprintrace. Op zaterdag is dan de tweede training en later op die dag volgt de sprintrace. De uitslag van die race wordt gebruikt voor de startopstelling voor de Grand Prix op zondag, maar er zijn dus plannen om dat format te wijzigen.

Sleutelen aan format

Het Britse medium heeft begrepen dat het nieuwe format twee kwalificatiesessies met zich mee zal gaan brengen. Zo zal er op vrijdag nog steeds één training en een kwalificatie plaatsvinden, maar de kwalificatie is niet voor de sprintrace maar voor de Grand Prix op zondag. Op zaterdag vindt dan een tweede kwalificatiesessie plaats en die is voor de sprintrace, later op de dag. Daarmee vervalt de tweede vrije training en daar waren al een aantal vraagtekens bij geplaatst. Hierbij moet wel gezegd worden dat er nog niets in beton is gegoten en dat hier nog gaat om een idee. Wel kan het heel snel gaan, want de bedoeling is om dit nieuwe format te implementeren tijdens de vierde ronde van het kampioenschap in Bakoe.

'Sprintraces dynamischer maken'

Haas-teambaas Guenther Steiner bevestigt de mogelijke aanpassing: "We praten momenteel over een tweede kwalificatie. We weten nog niet hoe we dat doen en of we dat doen." Mocht het plan daadwerkelijk groen licht krijgen, dan is daarmee hopelijk het probleem rondom de tweede training tijdens een sprintweekend opgelost. Diverse coureurs en teams hadden zich al uitgesproken over de sessie die eigenlijk geen nut had. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner staat open voor veranderingen: "Hopelijk kunnen we het format voor de komende sprintraces wat dynamischer maken."