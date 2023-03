Remy Ramjiawan

Vrijdag 31 maart 2023 05:57 - Laatste update: 06:05

De FIA heeft na het gesteggel rondom de straf van Fernando Alonso in Djedda ingegrepen. Vanaf heden mag de krik een Formule 1-auto niet meer aanraken als deze een tijdstraf tijdens de pitstop uitzit. De Spanjaard werd voor het voorval bestraft in Djedda, maar kreeg na protest van Aston Martin uiteindelijk zijn derde plek terug.

Niet alleen verduidelijking rondom het uitzitten van een straf in de pitstop is dit weekend gegeven. Alonso stond in Djedda ook nog eens verkeerd op zijn startplek en ook daar is dit weekend een verbetering in aangebracht. Zo zijn de startvakken in Melbourne zo'n twintig centimeter wijder om het de coureurs makkelijker te maken om de bolides te parkeren.

Artikel gaat verder onder video

Aanraking tijdens uitzitten straf

De stewards hebben tijdens FIA Sporting Advisory Committee besloten dat de krik een Formule 1-auto niet meer mag aanraken tijdens een zogeheten 'strafstop'. Het staat haaks op het eerdere reglement dat voorschreef dat er niet 'gewerkt' aan de auto mocht worden. Op precies dat punt vocht Aston Martin de straf van Alonso aan en was daarin succesvol. Na een grondige analyse zijn er dus conclusies getrokken door de autobond, die stelt dat er door een 'gebrek aan duidelijkheid in de formulering' hetgeen is voorgevallen wat Alonso is overkomen.

Vrijdagochtend is er daarom een technische richtlijn naar de teams toegestuurd en daarin zijn er een aantal punten aangehaald. Als eerste is er duidelijkheid geschept over het aanraken van de auto. Alle aanrakingen worden vanaf heden als 'werk' gezien en zal tijdens het uitzitten van een straf een vervolgstraf opleveren. "Voor alle duidelijkheid en tot nader order zal in deze context het fysiek aanraken van de auto of coureur met de hand, gereedschap of apparatuur (inclusief de voor- en achterkrikken) tijdens een dergelijke straf worden beschouwd als werk", zo is te lezen in de verklaring. Koelventilatoren zijn echter nog wel toegestaan, mits de ventilatoren niet in contact staan met de desbetreffende auto.